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Медиаперсона года: Екатерина Соколова-Новикова

15:23 сегодня
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В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» запустил проект «Медиаперсона года». В рамках проекта мы будем рассказывать о людях, имена которых все чаще звучат в калужском медиапространстве.

Успешная бизнесвумен, ведущая, жена и мама – это все про Екатерину Соколову-Новикову.

Калужанка начинала свою карьеру предпринимателя с салона красоты на Правом берегу Beauty Time («Время красоты»). Затем Екатерина решила открыть еще салон цветов, а также стала ведущей.

Своими успехами, планами на будущее, а также историей о том, как получается совмещать несколько бизнесов и семью, Екатерина рассказала медиахолдингу «Комсомольская правда – Калуга».

Как сейчас развивается ваш салон?

- Мы шагнули вперед. У нас появились дополнительное оборудование и услуги. Это ламинирование ресниц, также мы пригласили на работу администратора, который, как положено, встречает гостей, предлагает чай или кофе – создает приятную атмосферу! Однако в любом бизнесе есть взлеты и падения. Наш салон тоже переживал непростые времена, но мы все выдержали и продолжаем дарить красоту. Что касается планов на будущее, думаем сделать обучение по ногтевому мастерству и педикюрному делу.

Вы больше действуете, как руководитель. Не скучаете по ногтевому ремеслу? 

- Я сама мастер маникюра и да, я скучаю по творчеству. Когда нахожусь дома, то хоть на стенах рисуй! Творчество - оно в душе. Мастера сами получают огромное удовольствие, когда делают красиво. Однако моя основная роль – это быть руководителем, и я стараюсь всегда давать возможности для самовыражения, чтобы мастерам было хорошо. Всегда подбадриваю, даю наставления. Помимо этого, девушки проходят курсы повышения квалификации.

Что сейчас в тренде?

- В этом сезоне снова зашли светоотражающие элементы и втирки. Интересного много. Нашим клиентам такое нравится. Хочется, чтобы они все попробовали.

Почему вы решили выучиться на ведущую?

- Эта история тянется уже давно. Я веду мероприятия с 10-12 лет. За то, что я сейчас пошла учиться, хочу сказать огромное спасибо своему папе. После очередного большого мероприятия, которое состоялось в Крыму, он подошел ко мне и попросил пойти на этот шаг ради него. Папа искренне считает, что роль ведущей мне подходит, и она мне нужна. Я ему ответила, что подумаю. У меня был месяц. И, в конце концов, я поступила в Высшую школу ведущих.

Это сложная работа?

- Да, но очень разнообразная и поэтому интересная. Ее особенность в том, что нужно всегда держать так называемый энергетический купол над всеми участниками мероприятия. Необходимо влюбить людей в себя и заинтересовать программой. И не на пять минут, а на требуемое количество времени. Пять часов, значит пять, шесть — значит шесть.

Давайте поговорим про еще один ваш бизнес - магазин цветов. Что сейчас там происходит?

- Ему уже пять лет, и он называется Time of Flow, то есть «Время цветов». По аналогии с салоном. Название означает время красоты и праздника. Так как сейчас зима, в нашем магазине много синих оттенков. Также есть персиковые, шалфейные и до сих пор в тренде остается лавандовый. 

Какие ваши любимые цветы?

- Лилии и, как ни странно, гладиолусы. В начале осени я всегда стараюсь их раздобыть.

Как вам удается совмещать бизнес, увлечения и семейные хлопоты?

- Система такая: дни недели я дроблю. Два дня - выходной. Потом три дня я в салоне, а два дня ведущая. Цветочным магазином я руковожу онлайн. Это очень удобно и помогает уделять время семье.

Какой бы совет вы дали людям, которые хотят открыть свой бизнес?

- Я всех призываю трудиться в своем деле не только умственно, но и физически. Знаю, что многие руководители так и делают, чтобы понимать свой бизнес изнутри и правильно намечать векторы развития.

 

Время красоты

https://dikidi.ru/409715

Время цветов

https://vk.com/bonflowerru

Реклама. ИП Новикова Екатерина Александровна. ИНН 400404636674. erid: 2VfnxwiiBRr
ВНИМАНИЕ!

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