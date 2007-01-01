Калужская область заняла 21 место в итоговом рейтинге регионов за 2024 год

Результаты исследования 23 декабря опубликовало агентство «РИА Новости».

Авторы рейтинга учитывали несколько параметров: качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.

В 2023 году Калужская область была на 19 месте, в 2022 – на 18.

Топ-25 регионов в 2024 году:

Москва Санкт-Петербург Московская область Республика Татарстан Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Свердловская область Нижегородская область Краснодарский край Самарская область Республика Башкортостан Тульская область Ростовская область Тюменская область Воронежская область Новосибирская область Белгородская область Ленинградская область Ямало-Ненецкий автономный округ Пермский край Красноярский край Калужская область Мурманская область Рязанская область Липецкая область Челябинская область

Остальные соседи калужан расположились на следующих местах: Орловская область – 45, Смоленская – 49, Брянская – 53.