Калужская область заняла 21 место в итоговом рейтинге регионов за 2024 год
Результаты исследования 23 декабря опубликовало агентство «РИА Новости».
Авторы рейтинга учитывали несколько параметров: качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.
В 2023 году Калужская область была на 19 месте, в 2022 – на 18.
Топ-25 регионов в 2024 году:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Московская область
- Республика Татарстан
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
- Свердловская область
- Нижегородская область
- Краснодарский край
- Самарская область
- Республика Башкортостан
- Тульская область
- Ростовская область
- Тюменская область
- Воронежская область
- Новосибирская область
- Белгородская область
- Ленинградская область
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Пермский край
- Красноярский край
- Калужская область
- Мурманская область
- Рязанская область
- Липецкая область
- Челябинская область
Остальные соседи калужан расположились на следующих местах: Орловская область – 45, Смоленская – 49, Брянская – 53.