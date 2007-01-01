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Калужская область заняла 21 место в итоговом рейтинге регионов за 2024 год

Результаты исследования 23 декабря опубликовало агентство «РИА Новости».
Дмитрий Ивьев
11:39 сегодня
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Фото из архива.
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Авторы рейтинга учитывали несколько параметров: качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.

В 2023 году Калужская область была на 19 месте, в 2022 – на 18.

Топ-25 регионов в 2024 году:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Московская область
  4. Республика Татарстан
  5. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
  6. Свердловская область
  7. Нижегородская область
  8. Краснодарский край
  9. Самарская область
  10. Республика Башкортостан
  11. Тульская область
  12. Ростовская область
  13. Тюменская область
  14. Воронежская область
  15. Новосибирская область
  16. Белгородская область
  17. Ленинградская область
  18. Ямало-Ненецкий автономный округ
  19. Пермский край
  20. Красноярский край
  21. Калужская область
  22. Мурманская область
  23. Рязанская область
  24. Липецкая область
  25. Челябинская область

Остальные соседи калужан расположились на следующих местах: Орловская область – 45, Смоленская – 49, Брянская – 53.

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