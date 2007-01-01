Медиаперсона года: Дарья Мекрюкова

Дарья стала победителем премии «Медиаперсона года-2024» от медиахолдинга «Комсомольская правда-Калуга» в номинации «Путешественница со стажем».

Дарья Мекрюкова – тревел-блогер, активно развивает свой канал MEKRYUCHINO TRAVEL FAMILY, вдохновляя на путешествия.

Жизнь у Дарьи активная. Она - руководитель отдела персонала на иностранном предприятии. Любит спорт, особенно биатлон, занимается вокалом, танцами, фотографией. И при любой возможности вместе с мужем Алексеем и 13-летней дочкой Кирой отправляются в путешествия, чаще всего по России. Открывают для себя новые интересные места. В каждой поездке снимают видео и делятся ими на своем канале MEKRYUCHINO TRAVEL FAMILY, который открыли три года назад. Сейчас там 54 видео: города, горы и соревнования по биатлону - Мекрюковы летают в Тюмень, Ханты-Мансийск, Ижевск, чтобы поболеть за любимых спортсменов. Все видео на семейном канале позитивные и набирают тысячи просмотров: Саратов, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Плёс, Новосибирск, Суздаль, Псков, Карачаево-Черкесия. Но наибольшей популярностью пользуются ролики о путешествии по Беларуси. Их смотрят и россияне, и беларусы.

- Дарья, где вы побывали в этом году?

- В этом году путешествий было много. В начале января с семьей посетили новогоднюю столицу - Суздаль. С весны начался сезон биатлона – Ханты-Мансийск, Уфа, Беларусь и Тюмень. Съездили с семьей в Псков, Пензу, Великий Новгород. Потом ещё раз отправились в Псков на спортивный забег, и дважды ездили на забеги в Питер. А на днях вернулись из Ижевска, там проходил биатлон. У нас во многих городах благодаря биатлону, бегу появляются друзья. Приезжаешь и город посмотреть, и на спортивные соревнования сходить.

- У вас есть традиция посещать новогодние столицы. В этом году планируете?

- В этом году новогодней столицей стал Киров. Хотим на пару дней до Нового года там побывать. В Кирове ещё никогда не были. Если получится, то поедем всей семьей, с дочкой Кирой и мамой. И обязательно сделаем видео.

- Как планируете развивать свой канал, ведь YouTube не у всех работает?

- Раньше после каждой поездки мы монтировали видео. Муж анализировал, в какие дни недели и в какое время лучше его выложить, чтобы просмотров больше было. А сейчас немного охладели к каналу. На YouTube просмотров меньше стало. Хотя мы всегда говорим, что в первую очередь для себя снимаем. Начали потихоньку выкладывать видео в VK Видео, планируем и на Rutube. Из новинок у нас на канале сейчас – фильм про летнюю поездку на Домбай и в Архыз. И будет Пенза, еще пока не выложили.

- Что вам пишут подписчики?

- Многие просят контакты гида по Домбаю, задают вопросы по поездкам. Бывает, пишут, что мы показали только центр, там все красиво, а на окраины не зашли. Я все время думаю, что мотивирует человека жить в городе, который он так не любит? На такие комментарии отвечаем, что приезжаем почувствовать атмосферу города, а проблемы есть везде.

- Про Калугу не хотите сделать видео?

- Давно хотим, возможно, ко Дню города сделаем. Приятно, что в Калугу увеличивается поток туристов. Мы часто бываем в сквере Волкова: бегаем там. И видим, как преображается сквер, набережная. Город развивается, спорт развивается, планируется биатлонный комплекс построить. Это здорово!

- Ваши ТОП-3 мест, где обязательно надо побывать.

- Псков – город понравился русской культурой, архитектурой. И он очень ухоженный. Нижний Новгород – один из городов, куда хочется возвращаться, мы много раз там были. И Домбай – горы, это наша любовь.

- Вы любите возвращаться в одни и те же места?

- Да. В этом году думали поехать в Карелию, спланировали маршрут. Но в последний момент поехали на Домбай, потому что были не в ресурсе, хотелось отдохнуть. И к Домбаю присоединили Архыз, впервые там побывали.

- Что нужно обязательно сделать в путешествии?

- Нам интересны достопримечательности. А подписчики просят больше рассказывать о местной кухне. Но у нас еда не на первом месте. Конечно, если встречаем интересное блюдо, пробуем его. Например, в Ижевске ели перепечи, которые готовят в русской печи. В путешествиях для нас обязательны набережная, пешеходная улицы, чтобы проникнуться атмосферой, а далее – интересные, необычные городские места.