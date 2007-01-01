Гуманитарный груз и поздравления переданы калужанам на передовую СВО

В воскресенье, 22 декабря, о доставке груза сообщил в соцсети министр внутренней политики региона Олег Калугин.

Бойцам-кантемировцам привезли строительные материалы, военное имущество, средства гигиены и продукты.

- По поручению губернатора Калужской области Владислава Шапши со своими товарищами доставил большой гуманитарный груз, - отметил Олег Калугин. - Выполнили и с лихвой перевыполнили все заявки наших бойцов. Поздравил их с наступающим Новым годом и Рождеством Спасителя.

В ходе этой поездки Олег Калугин с товарищами посетил больницу в Первомайске.

Туда привезли большой гуманитарный груз. Медицинская аппаратура и лекарства сейчас очень нужны воинам, защищающим страну от укронацизма.