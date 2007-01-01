Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела об избиении школьника в Калуге

В воскресенье, 22 декабря, региональный следком сообщил, что глава Следственного комитета РФ ждёт результаты проверки по информации о противоправных действиях в отношении школьника.

В сообщении не указывается, где произошла драка, но по косвенным признакам становится ясно, что речь идет о происшествии в школе № 45 Калуги.

В ноябре в туалете школы был избит 14-летний подросток. В результате подросток получил множественные травмы, в том числе головы.

Мама школьника обратилась к Александру Бастрыкину в его приемную в социальной сети.

- В региональном следственном управлении по поступившему обращению начата процессуальная проверка, уточнили в региональном следкоме.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного управления РФ.