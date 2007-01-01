В Калужской области мото-Дед Мороз открыл городскую елку

Костюмированный парад с участием многих новогодних персонажей прошел в субботу, 21 декабря, в Медыни.

Детишки в костюмах мушкетеров и традиционных зайчиков, шли за руки с родителями, которые на время открытия новогодних торжеств стали Снеговиками, Бабами-Ягами и прочими сказочными персонажами.

Возглавлял же парад Дед Мороз на мотоцикле. Развлечения продолжились у городской елки.

Сам же глава администрации Медынского района только готовится стать Дедом Морозом.

- Совсем скоро и мне предстоит стать Дедом Морозом, написал Николай Козлов в соцсети. - С большим удовольствием исполню желания двух очаровательных девчонок, чьи послания выпали мне в рамках акции «Елка добра».