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Пролет метеора попал на видео в Калуге

Космический объект заметил на окраине города вечером 21 декабря наш читатель.
Дмитрий Ивьев
22:24 21.12
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Метеор сгорел в атмосфере, не достигнув земли.

Собственно, этим он и отличается от метеорита, который является более крупным телом и своей частью достигает поверхности.

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