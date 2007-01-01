«МЕДИАПЕРСОНОЙ ГОДА -2024» стала руководитель ритуального агентства Калужской области «Вознесение» Татьяна Коровенкова.

День Татьяны Коровенковой расписан не то, что по часам — буквально по минутам. Быть успешной бизнес-леди и многодетной мамой непросто. А она не только совмещает, казалось бы, несовместимые вещи, но и находит время для своего увлечения — танцев.

— Когда в детстве посылала во вселенную запрос: «Хочу стать знаменитой!» и не думала о том, как это будет, — шутит Татьяна.

Она родилась и выросла в Калуге. Окончила университет путей сообщения, работала диспетчером в управляющей компании.

— Параллельно начали с мужем строить своё семейное дело. Муж подрабатывал в разных ритуальных агентствах, на тот момент качество услуг было очень слабое. В основном фирмы работали по принципу перекупить, продать, нанять. А мы были очень молоды, бесстрашны, амбициозны и решили, что надо самим попробовать. Изначально был штат всего 5—6 человек. Совмещали несколько должностей, арендовали небольшой офис. Люди нас заметили, оценили, отметили искреннее отношение и добросовестный подход. В итоге мы построили не только успешный бизнес, но и крепкую семью. У нас растут три дочери – 8, 5 и 3 года.

Дети, конечно, для Татьяны всегда на первом месте.

— Как я успеваю? Работу выстроила – многие вещи делегировала, у нас сильная команда, лишних людей нет. Расставляю приоритеты. Конечно, самое главное семья, дети. Старшая дочка у меня учится во втором классе гимназии №24. Умненькая, способная. Активно участвует в конкурсах. Да и я председатель родительского комитета. И это тоже очень ответственно.

Но я не только многодетная мама. Я ещё и танцую в «Тодесе». Мы активно тренируемся, выступаем, у нас активная концертная деятельность - ездили на фестиваль в Москву к Алле Духовой. Танцы помогают быть в тонусе, для меня это перезагрузка, счастье и удовольствие.

А ещё Татьяна постоянно обучается, улучшает работу своей компании, создаёт новые проекты.

— Я сопровождала своего сотрудника на обучении в Новосибирске, и так прониклась, что сама стала церемониймейстером. Провожу особенно ответственные сложные мероприятия.

Жизнь очень активная. Не стою на месте. Любимое дело, близкие люди и друзья придают сил.