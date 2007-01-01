«Медиаперсона года - 2024»: Ирина Мельникова

Обладателем премии в номинации «Культурный код» стал автор и продюсер проектов, которые объединяют науку, гастрономию и культуру. Мы поговорили с Ириной о том, как ей удаётся сочетать идеи, вдохновлять команды и прокладывать мосты между прошлым и будущим.

— Ирина Валерьевна, как бы Вы описали свою работу в нескольких словах?

— Постоянный поиск баланса. Между прошлым и будущим, традициями и инновациями, локальным и глобальным. Это как дирижировать оркестром, где каждая нота важна для создания гармонии. Сложно, но невероятно увлекательно.

— Кстати о гармонии. Насколько я знаю, один из Ваших проектов так и называется «Гармония времен». Фестиваль уже прошел в 3 городах нашей области и даже вышел за ее пределы.

— Все верно, помимо Полотняного завода, Боровска и Тарусы, мы провели его в Смоленске. И неизменно собирали аншлаги. Музыка и литература - это тот язык, который понятен всем, независимо от возраста. Как сказал один из наших актёров, Леонид Каневский: «Когда друзья детей становятся твоими друзьями, и наоборот — твои друзья становятся друзьями детей — это и есть «Гармония времен»». Думаю, это лучшее объяснение того, зачем мы создаём такие проекты.

— В этом году Вы провели 12 лекций в ведущих вузах страны. Почему тема устойчивого развития так важна для Вас?

— Устойчивое развитие — это не просто тренд, это вопрос выживания. Я часто говорю студентам: если мы не научимся разумно потреблять ресурсы, в том числе культурные, то однажды их просто не останется. В лекциях, которые я читала в МГУ, МГИМО, Сколково и других вузах, мы вели дискуссии о том, как удерживать равновесие между экономикой, экологией, социальной и культурной сферой...

— ...И тематика Ваших проектов как раз охватывает множество сфер — от гастрономических ужинов до крупных федеральных выставок. Как Вы выбираете направления?

— Скажу честно: я не выбираю, они выбирают меня. Например, участие в выставке «Россия» на ВДНХ или Форуме устойчивого туризма в Экспоцентре — это вызовы, которые нельзя проигнорировать. Такие мероприятия дают возможность показать, что Калужская область — это регион с амбициями, способный предложить что-то особенное.

Гастрономические ужины - это отдельная история. На протяжении года мы знакомили жителей региона с кухней Китая, Таиланда, Индии... И, конечно, России. Ведь мысля стереотипами, мы порой забываем обо всем многообразии кухни нашей страны. В рамках реконструкции коронационного обеда 1896 года мы постарались раскрыть жителям региона как выглядел, и каков был на вкус настоящий «Русский стол»!

— И в продолжении темы. У Вас вышел путеводитель со вкусом «Калужская кухня. История одной культуры». Расскажите подробнее, как появилась эта идея?

— Мне всегда было интересно, как кухня может рассказать о месте больше, чем любой учебник. В работе над книгой я старалась не просто собрать рецепты, а передать дух региона. Здесь есть истории о людях, чьи семьи хранят традиции, интересные места и удивительные рецепты, которые пережили века и остаются актуальными до сих пор. Мне хотелось, чтобы люди почувствовали: кухня — это не что-то отдельное, это часть нашей идентичности, наша связующая нить.

— Не могу не спросить про традиционный Международный фестиваль «Космическая еда». Вы действительно кормите людей едой с орбиты?

— Конечно! Только в этом году мы накормили людей 21 килограммом настоящего космического питания. Но не в этом главная идея проекта. Мы являемся площадкой для ученых, академиков РАН, космонавтов – в рамках которой мы беседуем на тему того, какой будет еда будущего. В первую очередь нас интересует, как технологии могут изменить не только рацион, но и сам подход к питанию — сделать его более устойчивым, доступным и полезным для людей во всём мире.

— Какой бы Вы дали совет тем, кто хочет изменить мир вокруг себя?

— Начните с первого шага. Не ждите идеальных условий или подходящего момента. Сделайте то, что можете прямо сейчас — пусть это будет небольшое действие, но сделанное от души. Изменения начинаются не с грандиозных преобразований, а с маленьких движений, которые незаметно, но верно сдвигают горы. И тогда вы увидите, что невозможное… возможно.

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