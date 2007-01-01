Время уверенных стартов

В уходящем году Калужский филиал Тимирязевской сельскохозяйственной академии не только продолжил свои традиции, но и осуществил множество ярких начинаний.

Каждое событие в жизни академии было по-­своему важным, а зачастую и долгожданным. Одним из наиболее значимых достижений можно считать открытие направления среднего специального образования по семи востребованным профессиям.

Несмотря на то что обучение пока платное, на курс пришло 60 молодых людей, который сразу влились в насыщенную и увлекательную студенческую жизнь, а старшие товарищи охотно помогли им в этом.

Долгие годы здания и корпуса Калужского филиала Тимирязевки ждали ремонта, и вот в этом году долгожданные работы начались благодаря совместной поддержке ректора Тимирязевки Владимира Трухачева, сенатора Анатолия Артамонова и губернатора Владислава Шапши.

Уже установлены новые окна и отремонтирована крыша, начались работы на фасаде. В будущем году ремонт будет продолжен внутри здания, он затронет лаборатории, тренажерный зал, общежития.

Калужский филиал Тимирязевки регулярно становится центром масштабных научно-­образовательных мероприятий, не был исключением и этот год. В частности, в конце ноября здесь состоялся международный форум сельской молодежи «КомандАгро40», который собрал около 300 участников из России и ближнего зарубежья.

В форуме приняли участие молодые специалисты АПК, студенты, ученики агроклассов и преподаватели профильных агроклассов. Кстати, в этом году агроклассы Барятинской и Детчинской школ попали в пилотный проект федеральной программы по созданию агроктехнологических классов в сельских школах.

Между тем студенты-­тимирязевцы продолжают традицию агитбригад: ​выезжают в районные центры, где на встречах со школьниками в увлекательном творческом формате рассказывают о своей учебе и жизни факультетов. Такие выступления всегда вызывают большой интерес у школьников.

Другая новая практика — ​летняя школа «Агроэколог». По конкурсу были выбраны 20 учеников из школ Калужской, Брянской и Московской областей. В течение недели они жили на территории Калужского филиала МСХА, получали новые знания на мастер-­классах и тренингах, готовили собственные проекты. Успешный опыт решено продолжить в наступающем году.

— Год оказался урожайным на самые разные награды, — ​отмечает директор филиала МСХА Светлана Малахова. — ​Тимирязевка вновь удостоена народных званий «Калужский бренд» и «Гордость региона». Кроме того, вуз стал лауреатом в конкурсе военно-­патриотических музеев среди высших учебных заведений ЦФО. А на фестивале «Будущее в цветах», прошедшем в Москве на ВВЦ, созданная сотрудниками и студентами клумба признана одной из лучших.

Особое отношение в Тимирязевке к спорту. В уходящем более 130 студентов, 41 преподаватель и сотрудник калужского филиала получили знаки отличия ГТО, при этом самому старшему участнику движения исполнилось 83 года.

Студенческий спортивный «Тимирязивец» — постоянный призер на всех соревнованиях. Особую гордость студентов и преподавателей вызывают спортивные достижения чемпиона-­гиревика, студента факультета агротехнологий, инженерии и землеустройства Леонида Чиркова. В этом году он вновь одержал ряд блестящих побед, а с международного турнира в Китае привез две золотые медали!

Выход первого номера университетской газеты «Калужский тимирязевец», реконструкция и сертификация трактородрома, участие в Федеральной программе цифровизации полевых угодий региона и в проекте Россельхозбанка «Школа фермеров» — ​этими и другими яркими и значимыми событиями отмечен 2024 год. Но главное, что успехи и достижения позволяют академии уверенно и с оптимизмом смотреть в будущее.

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