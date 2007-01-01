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Общество

В Калуге летучая мышь забралась в жилой дом

В пятницу, 20 декабря, ее отловили в микрорайоне Анненки, сообщили в центре реабилитации диких животных «Феникс».
Дмитрий Ивьев
15:37 сегодня
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Видео опубликовал Сергей Клочек.

Как рассказала руководитель «Феникса» Вероника Матюшина, мышь отправят в центр рукокрылых в Москве.

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