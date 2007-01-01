Клиника БОЛИ: «Мы добавили недостающее звено»

Калужская Клиника БОЛИ завершает нынешний год с отличным настроением.

И для этого есть масса поводов, о которых, подводя предварительные итоги, рассказал руководитель клиники Андрей Городнов.

Год назад Клиника БОЛИ открыла новый корпус диагностики. Благодаря этому пациенты проходят путь от посещения врача и постановки диагноза до операции всего за несколько дней.

Диагностика — ​это очень важно

Боль — ​это именно то чувство, с которым люди спешат в Клинику БОЛИ. Избавить человека от боли как можно быстрее — ​главное стремление врачей. Однако, чтобы понять причину боли, чаще всего нужны дополнительные исследования, такие как МРТ, СКТ или рентген. И раньше пациентам приходилось тратить время, чтобы пройти нужные исследования и вернуться к нам с результатами для дальнейшего лечения.

Именно поэтому открытый год назад корпус был полностью отдан диагностике.

Сегодня пациент приходит на прием, полчаса с ним разговаривают, отправляем, к примеру, на МРТ. Он еще лежит на столе, а доктор в кабинете на компьютере видит сканирование и уже через час может назначить операцию.

Таким образом, через два дня пациент может решить свою проблему удалить грыжу диска, например, и быть счастливым и здоровым.

В зоне комфорта

Новое диагностическое отделение сейчас заполняется на 70%. Андрей Городнов считает, что это практически оптимальный вариант. Если будет наполнение пациентами больше 80%, то это означает неминуемые очереди, к тому же всегда нужно помнить об экстренных случаях, когда помощь пациенту необходимо начать оказывать в течение нескольких минут. Для этого и необходимо иметь запасной ресурс.

Оглянулись, и вперед!

В декабре традиционно подводят итоги работы, определяют основные векторы движения на следующий год. В Клинике БОЛИ сегодня добавилось несколько отдельных направлений, помимо полной диагностики.

— Мы по-­прежнему, в основном, занимаемся ортопедией, нейрохирургией, проблемами боли, неврологией и так далее, — ​поясняет руководитель клиники. — ​Добавилась эндоскопия из диагностики, офтальмология и стоматология. Стоматология даже под наркозом.

Сейчас мы нацелены идти в глубину. Осваивать новые методики, обучать наших врачей новым операциям.

Дружный коллектив Клиники БОЛИ по традиции отметит окончание года вместе. Кстати, в этом году по просьбам пациентов клиника будет работать в дежурном режиме в дни новогодних каникул.

А за праздничным столом главное, о чем скажет руководитель клиники Андрей Городнов, будет касаться настоящего и будущего всех, кто связал свою судьбу с Клиникой БОЛИ: — Обязательно поблагодарю всех, кто в нашей команде, за то, что они мне доверяют, за то, что они стараются выполнить все планы, которые мы перед собой ставим. И главное, чтобы все наши люди нашли в Клинике БОЛИ работу своей мечты, дело своей жизни, чтобы они с удовольствием приходили на работу, а потом с удовольствием шли домой.

Адрес клиники: Россия, 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 23.

Телефоны: +7 (4842) 21-00-00.

https://clinicaboli.ru/

12+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.