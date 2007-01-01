+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Новые мировые судьи назначены в Калужской области
Общество

Новые мировые судьи назначены в Калужской области

Решение принято 19 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Дмитрий Ивьев
14:44 сегодня
0 574
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Мировым судьей судебного участка №1 Калужского судебного района Калужской области стала Виктория Посевкина.

Ранее она замещала должность государственной гражданской службы в аппарате Дзержинского районного суда Калужской области.

Мировым судьей судебного участка №15 Обнинского судебного района стала судья в отставке Марина Кузнецова. Ранее она была судьей в Обнинском городском суде.

Новости по тегу
суд
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitsMWprbmh0Zm5FQnJUbmVPMEs4OGc9PSIsInZhbHVlIjoiZlp2MGpFVVdrZENDajc3Y0hZQmRLVVlvNXNpQVdjc01QVWZKeTJEVElNNEY0U1FaNUpuZjcwVVFTWVpHRnY0RmRRZEJhV2lKNjVkYWpaQStpd09YaFBwazNRS0g5TWRGRTU2eUFwd3NFV1NWc3FJMk4wR25lbDFHcWdPajgxMm9FSnFzY0F3M2lEdjZENEdNekk2S3crcnBhWW5ZSUIxT1RBV0lxc3ZIeUo1ZWlLZDFTNlJlRVRLNWQvMHduaDFOa200QmpwemQ1THIwcDRJVVlMdE05TDhUU2RwaG5OQnlOV3E3dG1KVGNnc0lKbUxaaEtISDkwbFNuRFpaUHNaWFQ1d0JYd1ZueVZvNFROZUZmSldIeC9aaWIreXBweVlVdlAyU0lRaUw4bkl4MnJRd0t4enN6bFJEY1huRGkrRnRtUFFLZGpVZy9ad3hJUkFHZ0RMaFpsNzM3VERCY1FtOEE4T1lNM3FLak9ORmV6RTR4U1pJcmhZSVBxalZvNm51TEpWWHU1ciszL1ZCRlVsaXc0RlBhenhTY3VYc1NKMWVQeXNNTnVrZVBubnQxOUE5ZEpYbUN2alhPRFJhL0w5RiIsIm1hYyI6IjllN2IwMGFjZjZkMGViNTRjZmQwNGY4MGIyODFjZDE1Y2EwNTg4Nzk3NjE1NzlhNWI1YWQ5YTg3NTY2M2RlNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9kRkh5ZVcrdDFqY1NnRU5DbGZzUmc9PSIsInZhbHVlIjoiYlBGZVI1aHNTQzVqcEpDaytTWGNMby9qTmRTbTg0TVF0UnZ5bHNIUGR4cGlQbU1yNFh1UWNQdGltdUhhcjBpNDBsU0pKV1o3RnZuR2tTSDREZHJJQnU1TGowb2lvcVJTdGMvMjkwVDFrOWZ5dE1NRFE5Y0RXUUpFNFJ2RDVNUVZDTFdtYmJTMkNtQzI2N1NlMkRzdC9JM3dYbE9CekpzRlZoSWdQV3UyNVFMdXhuNm9zVnBCa3Ivd0VwTlVPZ2lNR3ZnNzVyZFBETDFTYUtkcW5PU000dldnSEhGa05VUzV0S1hkVm9lSzMvdGFrVDkzZlRpNjZ4bE51YkVhNDR2K0h5ZTI4TmNpWk9hSVBBWXp1TGZ4TnUrV3Q4bjRTa2NURnRNM0R4QmN0RTBHUmRRVG9hdFhCM0YrMW52Z1pBS1ozem9UZDcwV2dQVXNNNlFQR0o2SlpTTm9PUFQzY1lIOXptdXBRM2JkRHAyYzluVWlHL256eUEzVzFLbXZyU214QitIajJsWDV5bG9kRHMwWkFQeTdXT0NoRlhpL3ZIMHE2c1A1QWRhU0JXbmovc0lwOENyOGgxOVRYVE5ma0pSdGJrTFdqTUx5ZHRQNG5lV3ROK1MzOXA4RG5ZTWlnek5UTDVYTlk2VkVBaURqTmZQVkNkSE00d3JOdUZ5QWl3ejlwUkNpR0xydXZXSHh0L1RBRGFQSVNQa0RiMThFT1ZjZTduVDJOL2FlQUNyL3N3YnN2VFpvbWhoNWZNVXgyT3hzc1dnK0Rpc2MzSzVYaENkYWc2TVlCM0lrTDFjcTQ1WGtqelU4TjVBd2MybWVnRjNYL2ljY3d0OTVjczJDV0NYLyIsIm1hYyI6ImIyYjI0MWI5MjM4MjhjYmQ4NWRiM2JmODcwMjdhZGRhZTZmNjZiZjc5ZWU3MGI1MzA2ZjFiZjIwOWZhOTlhOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+