Новые мировые судьи назначены в Калужской области
Решение принято 19 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Мировым судьей судебного участка №1 Калужского судебного района Калужской области стала Виктория Посевкина.
Ранее она замещала должность государственной гражданской службы в аппарате Дзержинского районного суда Калужской области.
Мировым судьей судебного участка №15 Обнинского судебного района стала судья в отставке Марина Кузнецова. Ранее она была судьей в Обнинском городском суде.