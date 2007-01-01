АЛЕКСАНДР ЦАЛЬЦАЛЬКО: ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ СОЗДАЮТ ЛЮДИ

Директор АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» Александр Цальцалько

«ПРОДО Птицефабрика Калужская» – яркий пример многолетнего успешного развития в регионе с высокой конкуренцией. За почти сорок лет работы, из которых половина – в составе Группы «ПРОДО», предприятие стало одним из крупнейших в России. В 2023 году птицефабрика выпустила более 50 тыс. тонн продукции из мяса птицы. Широкий ассортимент и сильные федеральные бренды, высокое качество продукции и отличный вкус давно завоевали сердца покупателей в более чем 20 регионах нашей страны.

Сегодня «ПРОДО Птицефабрика Калужская» стоит на пороге нового этапа своего развития. Реализация инвестиционной программы позволит увеличить объем продукции глубокой переработки, а гибкая ассортиментная политика – значительно расширить лояльную аудиторию. О ближайших и стратегических планах одного из крупнейших производителей продукции из мяса птицы в России рассказал директор АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» Александр Цальцалько.

- Каким стал 2024 год для «ПРОДО Птицефабрика Калужская»?

В этом году наше предприятие вступило в новый этап своего развития. Летом стартовал крупный инвестиционный проект стоимостью более 3 млрд рублей, который кардинально изменит многое, включая рыночные возможности птицефабрики и условия работы наших сотрудников. Проект нацелен на увеличение производственных мощностей и модернизацию существующего оборудования и помещений. На территории предприятия появятся дополнительные площадки откорма, новые цеха перерабатывающего комплекса. В результате общий объем производства превысит 60 тыс. тонн готовой продукции в год. В рамках проекта уже создано порядка 30 новых рабочих мест. Сейчас модернизируется инфраструктура для сотрудников птицефабрики, запланировано строительство новых объектов: душевых, раздевалок, столовой. На эти цели выделено свыше 440 млн рублей.

Визит Губернатора Калужской области Владислава Шапши на открытие новой производственной линии на «ПРОДО Птицефабрика Калужская», ноябрь 2024 г.

- Что уже сделано в рамках инвестиционной программы?

В декабре 2024 года завершена модернизация перерабатывающего комплекса, которая позволит увеличить объем производства продукции категории «Кулинария из мяса птицы» на 70% – до 37 тыс. тонн в год. Увеличены производственные мощности по выпуску продукции для федеральной сети ресторанов быстрого питания, выпуску мясной гастрономии, по производству и упаковке бескостной разделки, а также линий по производству котлетного ассортимента.

- Птицефабрика поставила одну из целей увеличение доли продукции глубокой переработки. Это наиболее перспективное направление на сегодня?

Сегодня хорошо заметна тенденция значительного увеличения числа потребителей, желающих сократить время на готовку. Однако сдерживающим фактором здесь выступает низкое качество представленных на рынке полуфабрикатов. Для нас было важно дать потребителям альтернативу, поэтому «ПРОДО Птицефабрика Калужская» выпускает продукцию с простым и понятным составом из качественных ингредиентов. Все, что содержится в наших продуктах, отражено на упаковке. Прибавьте к этому отличный домашний вкус наших полуфабрикатов. Потребители с большим интересом отнеслись к нашему предложению – продажи полуфабрикатов, произведенных на «ПРОДО Птицефабрика Калужская», в последние годы растут рекордными темпами, опережающими рынок. Наши продукты становятся признанными лидерами в своих категориях: наши «Шницель» и «Цыпленок табака» – хиты продаж в розничных сетях.

- Каковы дальнейшие планы развития предприятия?

Увеличение объемов производства подразумевает укрепление позиций предприятия во всех ключевых регионах сбыта, включая наиболее объемные и конкурентные рынки Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Дополнительно разрабатываются планы по развитию экспортного направления и запуску производства новой, наиболее динамично развивающейся на рынке категории продукции – готовой кулинарии.

- Динамично растущий бизнес явно сталкивается с какими-то проблемами на своем пути. Можете назвать наиболее насущные?

Первый и наиболее актуальный вопрос в рамках повышения эффективности работы – оптимизация управления всеми подразделениями. От скорости принятия решений сегодня многое зависит. С этой целью на птицефабрике в этом году начато внедрение флагманского продукта рынка ERP-систем – «1С: ERP Управление предприятием 2.5». Эта система объединяет оперативный учет производства, бухгалтерию, комплексное управление ресурсами, маркетинг и ценообразование, продажи и закупки. Ее внедрение позволит оптимизировать производственные процессы, учет и ценообразование на предприятии.

- Вы сказали, что это первая. Есть и другие?

Конечно, это нормальная составляющая работы любого предприятия. Но многие вопросы решаются постоянной профилактической работой. В качестве примера могу привести труд наших HR-специалистов. У «ПРОДО Птицефабрика Калужская» большой и дружный коллектив. Его ядро – это люди, которые работают у нас не один десяток лет. Их дети видят преимущества нашего предприятия как работодателя и тоже устраиваются к нам, формируют трудовые династии. Мы понимаем, что работать на таком предприятии, как птицефабрика, непросто, поскольку речь идет о пищевом производстве с большим количеством правил и ограничений. Поэтому мы стараемся создать привлекательные условия труда. В первую очередь, речь идет о гарантированном полном соцпакете и достойных зарплатах. На предприятии есть все условия для профессионального, личностного и карьерного развития. Кроме того, мы разработали целый комплекс мер для создания на птицефабрике комфортной для сотрудников среды. Реализуемый в настоящее время инвестпроект включает ремонт и строительство новых объектов инфраструктуры. Для привлечения молодых специалистов мы активно работаем с молодежью: студентами, абитуриентами, школьниками.

Награждение сотрудников АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, октябрь 2024 г.

- Планы у вашего предприятия весьма масштабные. Что необходимо для того, чтобы они успешно воплотились в жизнь?

«ПРОДО Птицефабрика Калужская» в 2025 году отметит 40-летний юбилей. Все эти годы предприятие развивалось, осваивало новые рынки сбыта и новые технологии. Соответствовать требованиям сегодняшнего и даже завтрашнего дня крайне важно. Это означает выпускать продукцию высокого качества, чтобы каждый, кто ее попробовал, впоследствии выбирал ее снова и снова. Наша работа базируется на глубоком и постоянном изучении предпочтений потребителей, на принципиальном подходе к качеству и безопасности выпускаемой нами продукции. Ключевой элемент в данном случае – ответственное отношение сотрудников к своей работе. Историю предприятия в конечном счете создают люди, которые там работают. Для успеха любого проекта важно, чтобы каждый сотрудник разделял единые ценности и подходы. Уверен, что успешное развитие нашего предприятия – важный индикатор того, что мы движемся в правильном направлении.