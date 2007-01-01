+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге 56% работников ждут повышения зарплаты в 2025 году
Общество

В Калуге 56% работников ждут повышения зарплаты в 2025 году

Результаты опроса в пятницу, 20 декабря, опубликовал сервис SuperJob.
Дмитрий Ивьев
09:37 сегодня
1 780
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Чаще всего на повышение рассчитывают водители, HR-менеджеры, экономисты, программисты и средний медперсонал.

Больше всего ждут увеличения доходов молодые сотрудники. Среди тех, кому меньше 35 лет, таких 59%.

Кроме того, повышения зарплаты ожидают 63% калужан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц.

В Калуге в 2025 году каждая вторая организация собирается провести индексацию заработных плат.

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
15 оценили
0%
13%
20%
0%
13%
53%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjE5Zk5kbytvaHFMSFY3VGUzNVVJdmc9PSIsInZhbHVlIjoiNkgvb2kxMHJSbkpHY1RkSVY2V2JsL3dDVTBvbzZHa3NYSTdGaFlDV0lhd3ErTXprT2FqWEllZjh0OFE1MTFybUVJSTkrNHR6OXlzelRLSlZ5OHR2L0pQcWdjdWhiVEh5UGFMWEMwbVhJbWlYb0pMK2pNOHVsbGQvMExwWlNkTnRGcHNEL096N2NRYmlnSndTalJmUmdIellZQlEwcCtDNUZWaXo3ZU9GaW5yMlI4MDIwZm1JMGFqWXU2Vkg0N09lQnhqWVlHSFlPb2hEOEFwdVN3L3NXYndYejlXTkpXaXVnZEhuMjlhK2c2Ri8yTURNQTUya0lvbmd5em5tMTgzdUtuOVdQb1c2Vlh4eGExTEFkYnFIYk4vUU9vSzhhMCtQc3Nzc1N1RVpKakFFZzkyaDlHYWdGcy9MeHpOdWV4OGlkaEhLSWtLSFI0ajRUQktTQU1sSEV4ZFp2aHlRRFh3dnB1aWdDMHpKWU9icW5LL21SekY2NitFenNBSExjeXU0ZlhsVTN0ZHJubmNWSjFZTlpVMDRES2FyQ29Lek9KUkZ6SGJGKzFxTWVKY3FRY1FaVlgwSnhFMGdFZlZsMnVUNSIsIm1hYyI6IjY2YmU4NDJlNmJlZDhkZWY2YTg0MzA3OWFjMDI3MDg0YzQ5ZTViOTA2OGYwYWMzZDI5MmRlNjI1ZmM4MzhhNGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdOVkVpaW1tZmtPZ0RCMVhmaTgwMXc9PSIsInZhbHVlIjoiQzVkVnk1RzBwUnVzZ3ZISk1CR3VLYS9Sbi82OTg2OXM4VU5RWHhORWdOU25mZVB3TUdSY0gvcHZ6YUZueVBsTVM4WldFQ1JBSjdWNENKeTdlZE1hai9zRnFiRytjYXFMQ1MxZzVWdWdkVUlpME13NThSZno3Z0lwUmZPV0hKTjBuLzN5UDk2bUVld0FmN2U1d2txK3FQbTRiMVhCYUtUV2k3cTcxb1BFSHNGSjRpQlNuR3pPWGhHVE1vOFkzNUlqalBQZ1dPMVJVdnU1ZHJ4UjdzNkpYVlg2c1Q1QTN6REMySFB2cklxWFdwVi9Qbyt0eHcvMng1RTZGVU1Mc3U4V0NEZ2RFSFVsQ2t3U3BGMmlLQkp1QmlQek9NaXk1YkoranN5eWJ2VzlvaWQ0MWF3Mk04MmVhTVd5cUxRUXdPY1c0NVBGa2N4Q2E4Vi9veVVMZEErTWp6d25YdGFHZUZUbitKVXZPV1NKVitWczR2Q2NNakVodW5DSFVpbE9nNVJmYzhVeGM5d0l0TDlSWGdCVlcvelMxR2Z6RENWbUJRb2Q1ZmI1Yjk2UWpEeVY5clRCTVVSTkIrM1Frek93am8vcVlhZGp1NFdYdjBsTDVlbkRhVWlGYVZTY25hNmlMSTAxTHJjYThYOWtvTmF6ZnBGQ3h6YXNGQTRjQ3RsdDN5OGdIQlp1RUlGdEE5SVp1SElhN1JGeHNkV2ZpbFZGRDNIY1BPTUhTdU5iWG9PbGhBUW9PL1FsY0lDbUROZ1FpZFI5N2hJZHZCZjRMSVJZWmFrd1NRSU91ZzlRbWt3QVFFcnNtczkyQVI1aFh3UXhzM2RhZnZOUzM1SU9KRVF6OFRpRiIsIm1hYyI6ImY3MDE4MTNiMDQxOTRmMzkxZGZmYjdhMDVjNTFjYWY3Zjc5YTgzOGIyZmY2ODhlNWViZDg3MzY0OWQ0Y2M4YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+