В Калуге 56% работников ждут повышения зарплаты в 2025 году

Результаты опроса в пятницу, 20 декабря, опубликовал сервис SuperJob.

Чаще всего на повышение рассчитывают водители, HR-менеджеры, экономисты, программисты и средний медперсонал.

Больше всего ждут увеличения доходов молодые сотрудники. Среди тех, кому меньше 35 лет, таких 59%.

Кроме того, повышения зарплаты ожидают 63% калужан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц.

В Калуге в 2025 году каждая вторая организация собирается провести индексацию заработных плат.