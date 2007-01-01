Реконструкторы из Калуги приняли участие в шоу на телеканале «Россия-1»

В эту субботу на канале «Россия-1» выйдет выпуск программы «Сто к одному» с участием наших земляков.

Участник калужской команды Юрий Нефедов поделился фотографиями со съемок в социальных сетях.

- 21-го декабря, утром, смотрим меня и, не побоюсь этого слова, dream team из Калуги, в игре "100 к 1". Я, Юлия Коновалова , Дмитрий Монахов , Алиса Кузнецова , Анастасия Сидорова бились как львы, а итог сможете сами увидеть, - подписал снимки молодой человек.