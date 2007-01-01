Калужская областная стоматология – образец высококлассной стоматологической помощи

Здоровье — ​важная тема для каждого из нас. Многое было сделано в этом году в нашем регионе для улучшения системы здравоохранения. Мы попросили рассказать об итогах года заслуженного врача РФ, главного врача Калужской областной клинической стоматологической поликлиники Владимира Цуканова.

– 2024 год был для нас насыщенным, как в плане реализации рабочих проектов, так и участия в общественных инициативах, — ​говорит Владимир Сергеевич. — ​Основные приоритеты нашей работы неизменны: ​повышение качества и доступности стоматологических услуг в регионе, обеспечение безопасности оказываемой помощи.

Приток специалистов

В этом году коллектив стоматологической поликлиники с учетом кадрового движения увеличился на 12 врачей и 2 медицинских сестер. К нам присоединились 19 молодых специалистов из разных регионов России. Среди них выпускники Тверского, Смоленского и Рязанского медицинских университетов, Московских университета имени академика И. П. Павлова и университета имени И. М. Сеченова, Российского университета дружбы народов (Москва).

Приток специалистов — ​результат реализации кадрового проекта поликлиники, включающего несколько направлений: создание комфортных условий работы, возможность профессионального развития и, конечно, систему наставничества.

— Работа с наставником позволяет молодому врачу максимально качественно и быстро погрузиться в рабочий процесс, — ​рассказывает главврач. — ​Все этапы, начиная с тестирования теоретических знаний, проверки практических навыков на моделях и заканчивая непосредственно этапами работы, находятся под пристальным вниманием наставника. На эту роль назначаются только опытные врачи, передающие свои знания коллегам. Наставник помогает своему подопечному во всех рабочих вопросах, контролирует оказываемые им услуги.

Ежегодно стоматология организует обучающие мероприятия с привлечением ведущих специалистов стоматологической и других смежных профилей. Практикуется поощрение врачей, показывающих высокие показатели качества работы учас­тием в различных конференциях, выс­тавках и мастер-­­классах. Непрерывное профессиональное развитие — ​ключевой фактор совершенствования оказываемых пациентам услуг.

— Безусловно, есть и проблемы: ни для кого не секрет, что нагрузка в государственных медицинских учреждениях значительно выше, чем в частном секторе, — ​прямо говорит Владимир Цуканов. — Это и строгие временные ограничения на прием, и высокие требования к ведению медицинской документации. Однако мы стараемся создавать для своих сотрудников максимально комфортные условия работы. Это и самое современное оборудование, инструменты и материалы; и комфортные как для врачей, так и для пациентов рабочие места; возможность применения передовых методик лечения; и регулярная организация обучающих мероприятий, оплачиваемых поликлиникой.

Увеличение команды врачей-­­стоматологов является важной частью решения задачи по повышению доступности стоматологической помощи населению. На сегодняшний день поликлиника в полной мере выполняет выделенные фондом обязательного медицинского страхования объемы, фактически перевыполняя их. Однако потребность в их увеличении все еще существует.

Индивидуальный подход

Для сохранения здоровья полости рта крайне важно проводить профилактические мероприятия: регулярный осмотр у стоматолога раз в полгода, правильный уход и при необходимости проведение профессиональной гигиены.

Здоровье полости рта — ​это здоровье не только зубов, но и слизистой оболочки. Большинство стоматологических заболеваний на ранних стадиях значительно легче поддается лечению. Так, например, кариес на стадии появления (стадии «белого пятна») может быть вылечен без нарушения целостности зуба путем применения специализированных реминерализирующих паст и других средств.

В областной стоматологии применяется персонифицированный подход к лечению пациентов с учетом общесоматического статуса. После проведения операций и удаления зубов проводится обзвон пациентов с целью контроля состояния. Реализован многоуровневый контроль качества работы врачей с ежемесячным подведением итогов на врачебной комиссии. Разбор сложных случаев проводится на консилиумах, при необходимости — с участием врачебной комиссии.

Высококлассное оборудование

На сегодняшний день по уровню оснащения областная стоматология является одной из лучших государственных стоматологических клиник центрального региона. Совсем недавно поликлинику посетили коллеги из Мурманской области с целью изучения успешного опыта работы. С удовольствием делится своим опытом коллектив учреждения и с коллегами из нашей области, оказывая методичес­кую поддержку в вопросах организации помощи населению.

Большая работа была проделана в этом году по обновлению лечебных кабинетов, холлов и других помещений поликлиники. Для нас важно, чтобы нахождение наших пациентов в стенах учреждения было не только полезным, но и максимально комфортным. Выполнен масштабный ремонт пяти терапевтических, хирургического и детского кабинетов основного здания поликлиники, холла и ординаторской; терапевтических и физиокабинета, а также холлов отделения, расположенного по адресу: пер. Тульский, д. 42, и хирургического кабинета отделения общей практики по адресу: пер. Строительный, д. 10. Полностью обновлены потолочные, стеновые, напольные покрытия, проведены комплексные электромонтажные работы. Установлена новая, еще более функциональная медицинская мебель, обновлено оборудование, в том числе стоматологические установки. Проектом ремонта предусмотрены не только технические и эстетические изменения, но и вопросы повышения удобства работы сотрудников и прохождения лечения.

Оборудование, освобождающееся в процессе обновления, передается в государственные учреждения региона. Так, например, в этом году областная стоматология помогла с обновлением стоматологического кабинета одной из центральных районных больниц, в другие было передано 13 стоматологических установок и другое медицинское оборудование, медицинская мебель.

Кабинет терапевтического отделения Калужской областной стоматологии.

Для маломобильных граждан оборудованы дополнительные пандусы и подъемные механизмы. К слову, все отделения поликлиники оснащены специализированной навигацией со шрифтом Брайля и кнопками вызова медицинского персонала.

Сохранение исторических зданий поликлиники

Несколько отделений поликлиники размещено в зданиях, принадлежащих к категории историко­­культурных объектов регионального значения. Областная стоматология прикладывает много усилий для их сохранения, чтобы сберечь час­тичку неповторимой атмосферы нашего города. Сохранение объектов культурного наследия — ​важный аспект сохранения истории.

В этом году за счет средств поликлиники, полученных от предпринимательской деятельности, проведена масштабная реконструкция дома А. Барута, расположенного в центре города по адресу: Ленина, 109. В здании, построенном в конце XVIII ­ ​начале XIX веков, сейчас располагается в числе других и ночной пункт оказания неотложной стоматологической помощи.

Реставраторы провели тщательный осмотр и съемку здания и прилегающих территорий с применением различных методов сканирования фасадов, кровли. Каждый этап работы тщательно продуман и отработан до мелочей. Архитекторы и инженеры г. Москвы провели оценку состояния объекта. Только после этого был начат этап реставрационных и ремонтных работ. На сегодняшний день работы уже завершены. С фасадов зданий также убраны блоки систем кондиционирования.

По итогам проведенной работы в этом году Калужская областная стоматология стала победителем областного конкурса на звание «Лучшее медицинское учреждение Калужской области по содержанию и благоустройству».

Онкопрофилактика

Калужская областная стоматология продолжает заниматься и реализацией различных общественно значимых проектов. В этом году в очередной раз была организована акция по повышению уровня онконастороженности. Любой желающий мог пройти профилактический осмотр и при необходимости — аутофлуорис­центную стоматоскопию, ​метод дополнительной диагностики злокачественных новообразований. В этом году в рамках акции специалисты поликлиники приняли 205 пациентов, часть которых была направлена для дальнейшего лечения и наблюдения к врачам другой специализации. Уже не первый год к этой акции присоединяются и другие государственные и частные стоматологические клиники региона. За последние три года мероприятия по повышению онконастороженности в рамках приема стоматологов дали положительные результаты: ​на 10% выросло число случаев выявления злокачественных новообразований слизистой полости рта на ранних стадиях заболевания.

В этом году совместно с Ассоциацией стоматологов Калужской области поликлиника выступила инициатором проведения в нашем регионе Междисциплинарного VIII симпозиума «Онкопрофилактика, онкоскрининг, онкореабилитация» секции «Онкоскрининг в стоматологии» Стоматологической ассоциации России (СтАР). Цель таких мероприятий — ​повышение качества проведения осмотров пациентов на приеме врача­­стоматолога в области онкопрофилактики.

Активно ведется работа по популяризации профилактики стоматологических заболеваний. На каждом приеме врачи проводят этапы профессиональной гигиены полости рта.

Стоматологическая помощь и СВО

В непростой для нашей страны период проведения специальной военной операции областная стоматология активно участвует и в оказании помощи нашим бойцам и жителям территорий, находящихся в непосредственной близости ведения боевых действий.

Мы уже рассказывали, что в минувшем году при активном участии Областной стоматологии были проведены ремонт и переоснащение стоматологического отделения городской многопрофильной больницы нашего подшефного города Первомайска Луганской Народной Респуб­лики. Дважды объединенная бригада стоматологов Калуги выезжала в Первомайск для проведения осмотров и лечения детского и взрослого населения, участников СВО.

В 2024 году по поручению губернатора Калужской области Владислава Валерьевича Шапши командой областной стоматологии было организовано решение еще целого ряд задач.

На основании обращений командиров вой­сковых частей в мае и ноябре были оборудованы два стоматологических кабинета медицинских рот, расположенных в Первомайске. Проведен косметический ремонт и монтаж электропроводки. Кабинеты полностью оснащены стоматологическим оборудованием, в том числе стоматологическими установками, инструментами и анестетиками. Один из кабинетов оборудован рентгенодиагностической установкой, системой кондиционирования воздуха.

Важно отметить, что прием в этих кабинетах ведется практически в круглосуточном режиме, а помощь оказывается в том числе и местному населению. Не стоит говорить о том, как важно для наших бойцов и жителей, находящихся в зоне проведения операции, получать своевременную качественную медицинскую помощь.

В составе бригад, возглавляемых лично главным врачом областной стоматологической поликлиники Владимиром Сергеевичем Цукановым и заместителем главного врача по хозяйственным вопросам Виталием Сергеевичем Куракиным, работали специалисты областной стоматологии, ГП «Калугафармация» и волонтеры Калуги и Нижнего Новгорода.

Все оборудование для кабинетов и проведения электромонтажных работ приобретено за счет средств предпринимателей Калуги, Санкт­­Петербурга и Москвы. Только благодаря их безвозмездной помощи и активной гражданской позиции стала в полной мере возможной реализация поставленных задач. К слову, один из них — Юрий Юрьевич Чудинов — помимо финансовой помощи дважды в составе бригад принимал непосредственное участие в ремонтно­­монтажных работах на территории расположения вой­сковой части в н.п. Артемовск (Бахмут) ДНР.

Для наших ребят, несущих службу в зоне СВО, приобретено 14 систем авиа­ционной разведки: ​квадрокоптеры, в том числе с системой ночного видения, рации, средства радиоэлектронной борьбы. Передан снегоболотоход — ​квадроцикл для эвакуации раненых в период межсезонья.

Доставка гуманитарных грузов осуществлялась командой областной стоматологии непосредственно в расположение вой­сковой части к линии боевого соприкосновения.

Буквально недавно завершены работы по ремонту линий электрообеспечения в расположении личного состава вой­сковой части. Переданы бензопилы и инструмент, масла для генераторов, маскировочные сети и многое другое.

Конечно, вместе с этими гуманитурными грузами нашим бойцам обязательно едут посылки и письма от родных и близких. Не остаются в стороне и сотрудники учреждений стоматологического сообщества: передают нашим ребятам кусочек домашнего тепла — ​продукты, домашние соленья.

Поддержка подшефного Первомайска

Продолжает поддерживать тесную связь областная стоматология и с Первомайской центральной городской многопрофильной больницей. В этом году в стоматологическое отделение передано дополнительное оборудование, установлен и настроен ортопантомограф, доставленный ранее в Первомайск от калужской клиники ООО «Стоматолог». Дважды проводилось техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Врачи областной стоматологии в составе многопрофильных бригад продолжают оказывать медицинскую помощь на территории Первомайска и сегодня.

Работа наших бригад на территории ЛНР и ДНР была высоко отмечена правительством и министерством здравоохранения Луганской Народной Республики, администрацией города Первомайска, Калужской области, непосредственно командованием войсковых частей и руководством Первомайской городской многопрофильной больницы.

Активно участвовал коллектив поликлиники и в сборах гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей, а также для тех, кого принял наш регион из пострадавших районов.

— Поддержка каждого из нас крайне важна, в это время мы как никогда должны быть едины, быть вместе! — ​отмечает главный врач областной стоматологии Владимир Сергеевич Цуканов, непосредственно возглавляющий как все организационные работы, так и выезды бригад на территорию ЛНР и ДНР. Сов­сем недавно он вместе с объединенной командой сотрудников поликлиники, ГП «Калугафармация» и волонтеров из Калуги и Нижнего Новгорода вернулся уже из шестой в этом году гуманитарной поездки, четыре из которых — ​в н. п. Артемовск ДНР.

— ​Как представители медицинского сообщества мы оказываем ту помощь, которая помогает сохранить здоровье и жизни наших ребят и мирного населения. Благодарим наших бойцов за стойкость и верность интересам своей страны! Желаем скорейшего возвращения домой с победой!

Работа команды Калужской областной стоматологии по итогам года получила высокую оценку на самых разных уровнях. Особо стоит отметить награды, полученные на основе отзывов пациентов. В этом году Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника 13­й раз подряд была удостоена премии «Калужский бренд» издательства «Комсомольская правда». Цель этого конкурса — ​выявление организаций, пользующихся наибольшим доверием калужан. Поликлиника также вошла в Топ‑10 государственных клиник Калужской области по версии премии «ПроДокторов».

Поддержка и признание пациентов — ​важнейшая оценка нашей работы! Качественное оказание стоматологических услуг — ​это комплексная, многогранная задача. Успешное ее решение возможно только в результате профессиональной и сплоченной работы сотрудников учреждения».

Желаем коллективу Калужской областной клинической стоматологической поликлиники успехов в реализации новых проектов, а пациентам — ​крепкого здоровья и красивых здоровых улыбок!

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