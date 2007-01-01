В новый год с новыми силами!

Для калужской «Клиники ЗДОРОВьЯ» уходящий 2024 год оказался напряженным и насыщенным, но при этом успешным и плодотворным

Конец года — ​время подведения итогов. В этом году клиника отметила 10‑летие, поэтому и итоги обретают особую значимость.

Можно уверенно сказать, что к сегодняшнему дню «Клиника ЗДОРОВьЯ» выросла в современный, многофункциональный, высокопрофессиональный и максимально комфортный центр медицины.

У этого понятия много составляющих. Одно из них — ​безупречный профессионализм персонала. «Клиника ЗДОРОВьЯ» за эти годы не просто собрала блестящих опытных специалистов, она непрерывно работает над их дальнейшим профессиональным ростом, обучением, овладением современными методиками и технологиями.

Еще один важный для калужан фактор — ​универсальность и многопрофильность. Посетителю не придется мотаться по городу, разыскивая недостающих специалистов, ведь все они рядом, все собраны под одной крышей «Клиники ЗДОРОВьЯ» в тихом уютном районе, рядом с центром города.

Это особенно удобно при назначении комплексной терапии или для профессио­нальных медосмотров. А также крайне важно для родителей, которые обязаны регулярно показывать своих чад множеству специалистов.

Клиника обеспечена современным высокоточным диагностическим оборудованием, на службе медиков и пациентов все передовые достижения научно-­­технического прогресса.

И, что не менее важно, посетителю открыто сердце врача. Заботливое и доброжелательное отношение к каждому, глубокое взаимное доверие и уважение — ​это то, благодаря чему клиника имеет огромное количество постоянных посетителей, а по сути, искренних благодарных друзей. Ведь недаром медицинский центр регулярно становится обладателем почетного звания «Калужский бренд».

И их становится все больше, поэтому и забот у врачей прибавляется. Расширяются и профессиональные горизонты — ​этот год, например, отмечен созданием отделения косметологии.

Ухаживать за своей внешностью в наше время — ​удел не только женщин, но и мужчин. На вооружении профессионалов­­-косметологов для этого внушительный набор современных тонких методик: RF-­лифтинг, ультразвуковой и гидропилинг, криотерапия, а также инъекционная терапия.

— В наступающем году, как и прежде, мы будем прикладывать максимум сил и стараний для здоровья и благополучия каждого, кто обратится к нам за помощью, — ​говорит генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Ирина Садыкова. — ​Поздравляю всех калужан, ​пусть будет больше радостных дней и меньше поводов ходить по докторам. Пусть наступающий год оправдает самые добрые надежды, укрепит здоровье, принесет успех и процветание!

С наступающим 2025 годом!

г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 31

тел.: +7 (4842) 55-15-15

zdorovie-kaluga.ru

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