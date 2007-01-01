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Общество

Сеть магазинов «Ферма»: Год Змеи нужно встретить во всеоружии!

Чтобы накормить эту рептилию, на столе и в холодильнике должно быть много мяса. За мясными деликатесами идем в магазин «Ферма».
15:23 сегодня
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Нынешний год сеть заканчивает с хорошими успехами, это видно по количеству покупателей и постоянно расширяющемуся ассортименту.

Помимо проверенного годами качества, еще один повод зайти в «Ферму» в декабре — ​существенное сокращение времени стояния у плиты в преддверии новогодних застолий.

Вручную и с любовью

Полуфабрикаты аппетитно разложенные в витринах сети магазинов «Ферма» так и просятся в духовку, на сковородку или в кастрюлю. И это не случайно, не обман зрения. Все, что предлагает сеть, сделано вручную профессионалами поварами, сделано как для себя, для домашнего стола. Вкус и качество пельменей, вареников, колбасок, рулетов, шашлыка и мяса в различных соусах завсегдатаи покупатели «Фермы» оценили давно.

Все полуфабрикаты изготавливают только из свежего охлажденного мяса, специи добавляют только натуральные. В «Ферме» под запретом любая химия, ГМО и усилители вкуса.

— У нас полуфабрикаты производятся на собственном производстве, — ​говорит технолог производства сети магазинов «Ферма» Елена Морозова. — ​Это дает нам возможность контролировать весь полный цикл производства. Строжайше соблюдаем правила дезинфекции и безопасности. Как правило, закупки рассчитываются на два дня, затем поступает новая партия мяса. Это касается и телятины, и свинины, и мяса птицы.

Кстати, «Ферма» долгие годы работает со своими проверенными поставщиками. Фермеры, которые поставляют мясо и рыбу в цеха предприятия, держат марку своей продукции. Контроль при приемке мяса и рыбы строжайший и рисковать никто не хочет.

А для покупателей все это невидимые слагаемые вкуса и свежести полуфабрикатов сети магазинов «Ферма». Сейчас до конца декабря в торговых залах сети особенно оживленно. Закупить все необходимое лучше немного заранее, чтобы не бегать по заснеженной Калуге в последние дни года в поисках «того самого, вкусного мяса или колбасок».

Хозяек можно понять, они хотят быть полностью уверенными в роскоши вкуса новогоднего стола. Хотя маркетологи сети тщательно просчитывают необходимое количество продукции, так что даже за день до боя курантов в «Ферме» можно» будет докупить недостающих деликатесов на праздничный стол. И не забудьте, 2025 год — год Змеи, а эта рептилия уважает мясо, так что его на новогоднем столе должно быть в изобилии.

Год вкусных победителей

В 2024 году сеть магазинов «Ферма» вновь стала победителем одного из главных конкурсов региона — ​«Бренд года». Жители Калужской области уже не первый год выбирают эту компанию в числе лучших среди производителей мясной и рыбной продукции.

Статуэтка и диплом победителя — ​это спасибо от всех тех, кто остался доволен продукцией «Фермы», а купить продукты и полуфабрикаты от сети «Ферма» сегодня можно практически в каждом районе Калуги. Торговые залы расположены в удобных для калужан местах.

И не стоит забывать, что в магазинах сети «Ферма» каждый месяц проходят различные акции. Можно купить приглянувшийся вкусно пахнущий полуфабрикат или мясо по весьма приятным ценам. Это еще одна особенность бренда. Новогодние акции уже стартовали.

— Мы не первый год становимся победителями престижного конкурса «Бренд года», — ​рассказывает руководитель сети магазинов «Ферма» Алексей Осипов. — ​Без ложной скромности скажу: стабильность — ​признак мастерства. И за это я хочу сказать огромное спасибо сотрудникам производств «Ферма», продавцам и всем, кто с любовью обеспечивает всю цепочку от сырья до прилавка.

Сеть магазинов «Ферма» поздравляет калужан и жителей области с наступающим Новым годом!

 

Реклама. ИП Осипов А.В. ИНН 402900515920 Erid: 2VfnxxWTNM6
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