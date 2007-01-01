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Общество

Американская норка попала на видео в калужском лесу

Запись с фотоловушки 19 декабря опубликовал заповедник «Калужские засеки».
Дмитрий Ивьев
11:30 сегодня
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- Исходный аборигенный вид – европейская норка, а вот вторая норка – американская – до первой половины 20 века в Европе не встречалась, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Американскую норку завезли в Россию ради содержания на зверофермах – шкурки норок очень ценились для изготовления меховых изделий. Со звероферм американские норки так или иначе умудрялись сбегать и постепенно сформировали устойчивые группировки по всей территории нашей страны.

В «Калужских засеках» были оба вида норок, но на данный момент американская почти полностью вытеснила европейскую.

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