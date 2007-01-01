Медиаперсона года: Светлана Тальянова. Легенда индустрии красоты

В этом году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» запустил проект «Медиаперсона года». В рамках проекта мы будем рассказывать о тех, кто вносит особый вклад в жизнь города и области.

Одной из победительниц проекта стала чемпион мира по парикмахерскому искусству, тренер сборной России, член союза парикмахеров и косметологов России, владелица салона красоты и глава «Ассоциации профессионалов индустрии красоты» при Торгово-промышленной палате Калужской области Светлана Тальянова.

Мы поговорили со Светланой о ее подходе к работе, вдохновении, а также обсудили тренды в бьюти-индустрии.

- Как Вы попали в профессию? Это мечта или дело случая?

- Профессия меня сама нашла. В детстве мы все играли в куклы. Кто-то их лечил, кто-то им готовил. Мне нравилось делать их красивыми. Тогда, думаю, и проявился первый интерес.

- Вы пришли в бьюти-индустрию 30 лет назад. Сложно тогда было заявить о себе, пробиться в этой сфере?

- У меня никогда не было цели пробиться. Вспоминая то время, мне просто хотелось заниматься любимым делом, как и сейчас. Я шла своей дорогой, упорно трудилась и не останавливалась на достигнутом. Моей путеводной звездой, главным стимулом были отзывы людей, которые доверяли мне свое преображение.

- Представьте себя в том возрасте, что бы Вы сейчас себе тогда могли посоветовать или сказать? Что можете порекомендовать начинающим мастерам?

- Я бы сказала себе, что нужно продолжать работать, и что я буду гордиться не только своим трудом, но и успехами учеников. Молодым мастерам я хочу посоветовать никогда не останавливаться на достигнутом, быть решительнее, не жалеть средств на свое развитие и обучение.

- Давайте поговорим про обучение. Как появились курсы?

- Когда на получение знаний в этой области появился спрос у клиентов. Я всегда прислушиваюсь к запросам людей. В 2015 году мне удалось запустить первые курсы на базе салона. Сейчас у нас получают не только базовые профессиональные знания, которые необходимы для работы, но и повышают квалификацию по разным направлениям – мужские и женские стрижки, колористика, прически и визаж, а также ногтевой сервис. В салоне есть также курсы и для любителей по макияжу и прическам. Каждая женщина заслуживает того, чтобы чувствовать себя прекрасной. Я рада, что могу приложить к этому свою руку, показать девушкам, как подчеркнуть свою натуральную красоту.

- Каких принципов вы придерживаетесь в роли наставника?

- Я не показываю ученикам красивую картинку, я просто сама живу и дышу своей работой. Стараюсь заражать собственным примером, вдохновлять людей достигать большего.

- Давайте поговорим просто про бьюти-сферу. Сейчас ее тенденции часто меняются, как уследить за таким большим потоком?

- На мой взгляд, за трендами надо не следить, их надо создавать. Я стараюсь нести в массы классические стандарты красоты, которые характерны для истории нашей страны. Образ русской красавицы известен по всему миру и мне кажется, что это действительно можно считать эталоном.

- Что для Вас красота?

- Удачно подчеркнутые природные данные. Каждый человек красив по-своему, а с помощью прически, макияжа и аккуратного маникюра это можно подчеркнуть. Также я считаю, что красота идет изнутри, зависит от здоровья человека. Очень важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и прислушиваться к своему организму.

- Как Вам удается находить баланс с таким трудным графиком?

- Моя профессия – это и мое хобби. Я черпаю вдохновение из нее, всей душой люблю то, чем занимаюсь. Правильно говорят: «чтобы ни дня не работать, надо найти работу по призванию».

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