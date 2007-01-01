Сильный мороз в Калуге сменится слякотью

Известный калужский метеоролог Татьяна Инкина рассказала в четверг о том, что происходит с погодой и чего ждать в ближайшее время.

Декабрь в нынешнем году теплее нормы на один градус, а вот снега в два раза меньше, чем обычно.

Никольский мороз в -19 градусов в ночь на 19 декабря – скорее совпадение, чем какая-то норма, хотя такое и бывает довольно часто.

- Минус 19 для Никольских морозов - это слезы, - отметила Инкина. - Хотя на фоне декабрьской аномалии по теплу это уже результат. В рейтинге зимних морозов (никольских, рождественских, крещенских, сретенских) похолодание в конце второй декады декабря по народным приметам самое надежное. Никольские морозы оправдываются в 70% случаев, рождественские в 30%, крещенские и сретенские в 50%. Эта выборка из многолетнего ряда наблюдений в Калуге.

Самый крутой мороз в Калуге 19 декабря наблюдался в 1994 году и был равен -31,4 градуса. А самый теплый день был зарегистрирован в 2019 году - около + 6.

В пятницу и субботу ожидается слякоть и температурой выше нормы.

А вот следующее похолодание может прийти на Новый год. Но на 31 декабря еще нет точных данных.