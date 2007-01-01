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Юрий Моисеев поздравил работников ЗАГС

Дмитрий Ивьев
15:58 сегодня
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18 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГС. В этот день в 1917 году был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики в области семейного права, в котором, в частности, устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправие детей, рожденных в браке и внебрачных.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил с профессиональным праздником сотрудников управления ЗАГС, поблагодарил их за плодотворный труд, пожелал новых успехов и наградил Почётными грамотами.

«За многие годы существования этого ведомства менялось многое – традиции, семейное законодательство, формы регистрации и хранения документов. Но неизменным оставалось чуткое и внимательное отношение сотрудников к людям. Сотрудники ЗАГСа рядом с нами во время самых главных событий жизни – свадьбы, рождения детей, можно сказать летописцы человеческих судеб», – подчеркнул Глава городского самоуправления. 

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