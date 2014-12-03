Медиаперсона года: Вячеслав Агеев

ФОРА-БАНК: готовы к решительным действиям.

В этом году медиа-холдинг «Комсомольская правда – Калуга» учредил новую премию – «Медиаперсона года – 2024». На днях состоялось ее вручение, собравшее десятки гостей, достойных представителей самых разных отраслей и профессий. В числе награжденных - управляющий Филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга Вячеслав Агеев. Об особенностях работы финансистов в непростых условиях, о новых вызовах и задачах наш сегодняшний разгвор.

- Вячеслав Павлович, заканчивается 2024-й год. Каким он был лично для вас, и чем особенно запомнился?

- В первую очередь этот год был для нас всех очень быстрым. И конечно, непростым. Внешние условия стремительно меняются, к ним нужно также быстро приспосабливаться. Клиенты ждут от нас не только исполнения прямых обязательств, но и помощи, прогнозов, консультаций. Новые вопросы и темы возникали как у обычных вкладчиков, так и в сферах бизнеса, ипотеки. Их решением и был очень плотно насыщен год.

При этом мы не отклонялись от стратегии планового развития, разрабатывали новые продукты, открывали офисы - в основном в Подмосковье.

- Калужский филиал ФОРА-БАНКА, крупнейший и старейший в стране, действует уже два десятка лет. Каким его можно считать с точки зрения человеческого возраста – солидным и степенным или же молодым, энергичным, полным планов?

- Сравнивать жизнь финансовой организации с человеческой не совсем правильно. Жизнь человека линейна – от младенчества до зрелости. Развитие же банка идет по другим законам, здесь новый этап может означать временный возврат на прежние позиции. Известный маркетолог Ицхак Адизес описал это в своей теории функционирования и развития организаций. И если перекладывать ее на наш банк, то, думаю, мы стадии хорошей молодости и нового познания. А если и появляются какие-то признаки старения, то регулярные встряски заставляют оставаться в тонусе.

- Вы управляете коллективом в 380 человек, включая работников филиалов. Какие задачи как руководитель считаете для себя приоритетными?

- После назначения на должность управляющего главной задачей было сохранить все, что наработано предшественниками. Сейчас основная задача схожая, но более узкая – сохранение и укрепление кадрового состава. Мы продолжаем развиваться и меняться, специалистов нужно не только удерживать, но и учить, готовить ко всему новому, что появляется в отрасли. Мы работаем с учебными заведениями, чтобы обеспечить постоянный приток свежих сил.

И конечно, приоритетной остаются задачи привлечения новых клиентов, их качественного обслуживания, совершенствования наших услуг. Сейчас уже нет прежней робости, боязни сделать что-то не так. День сегодняшний – время решительных действий, позитивных перемен. Мы накопили для этого достаточно опыта.

- Известна ваша привязанность к спорту – это и бег, и теннис, и волейбол. Сотрудники разделяют ваши увлечения?

- Спорт все больше входит в моду, и нашу организацию это не миновало, коллектив стал более спортивным. Стараемся участвовать в городских соревнованиях, пробежках. О предстоящих событиях информируем персонал через внутренний портал. Новых единомышленников привлекаем личным примером. Времена сложные, времени на это все меньше. Но если оно появляется – мы его зря не теряем.

- Какие надежды и ожидания связываете с наступающим 2025-м годом?

- В глобальном понимании надеемся на стабильность, но при этом готовы и к новым вызовам. Ситуация на финансовом рынке еще далека от стабильности, и любые перемены будут вызывать у людей новые вопросы, а от нас требовать безошибочных реакций.

Поэтому в наступающем году желаю всем не только материального благополучия, но и финансовой грамотности, чтобы сохранить свои доходы и сбережения в безопасности.

Также желаю вашим читателям здоровья, сохранения добрых отношений и семейных ценностей, которые защитят ваш дом от любых потрясений.