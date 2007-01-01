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Новая волна тепла идет в Калужскую область

В нашем регионе сильные однодневные морозы сменятся 19 декабря резким потеплением.
Дмитрий Ивьев
16:14 сегодня
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Температура воздуха в четверг поднимется до -2 градусов.

В пятницу и субботу синоптики и вовсе обещают в Калуге плюсовую температуру – снег начнет таять.

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