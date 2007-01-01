КЛВЗ «Кристалл»: вкус и качество для нас важнее всего

Калужский ликеро-водочный завод в нынешнем году одержал ряд побед и вышел на финал 2024-го с хорошими показателями.

Подводя итоги, руководство предприятия отмечает правильность принятого год назад решения о диверсификации своей продукции.

В результате чистая выручка компании только за первое полугодие 2024 года выросла почти на 40%.

Не сорокоградусной единой

Одно из старейших в Калужской области предприятий, а свою историю нынешний КЛВЗ «Кристалл» ведет с 1901 года, за больше чем век работы пережило много поворотов судьбы. Однако практически всегда «Кристалл» ассоциировался у калужан именно с сорокоградусной. Хотя и в советское время, и в годы перестройки, и тем более в XXI веке ассортимент продукции отнюдь не ограничивался ее производством.

Продукция завода всегда хорошо продавалась как в Калужской области, так и за ее пределами. И тем не менее в прошлом году руководство компании решило взять курс на более серьезную диверсификацию продукции.

Стратегия ПАО «Алкогольная Группа Кристалл» (АГК), основным производством которой является КЛВЗ «Кристалл», заключалась в сокращении производства беленькой и увеличении изготовления всевозможных других напитков.

— Эта диверсификация полностью соответствует стратегии развития АГК, — ​рассказал председатель совета директоров ПАО «АГК» Павел Победкин. — ​К концу 2026 года АГК планирует увеличить объем производства более чем в три раза, причем в структуре продаж доля сорокоградусной сократится с исходных 88% до 33%, а доля высокомаржинальных напитков, включая собственные марки, вырастет соответственно с 12% до 67%.

Решение это было очень своевременным и правильным. С каждым годом потребление населением традиционного напитка снижается, а вот популярность других напитков только растет.

В 2024 году КЛВЗ «Кристалл» выпустил на рынок новые линейки продукции. В результате компания стала заметным игроком в новых для себя сегментах российского алкогольного рынка.

В феврале 2024 года ПАО «АГК» провело IPO на Мосбирже, в ходе которого привлекло 1,15 млрд руб­лей. Привлеченные средства были направлены на реализацию стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный рост объемов производства и логистических мощностей, запуск новых продуктов в сегменте ЛВИ на площадке «КЛВЗ Кристалл».

Эталонная продукция на КЛВЗ «Кристалл»

Контроль качества продукции — ​это один из ключевых шагов в обеспечении ее соответствия установленным требованиям. В КЛВЗ «Кристалл» данный процесс начинается с тщательной проверки готового продукта, который сравнивается с эталонными образцами. Проверяются не только внешний вид и правильность маркировки, но и ряд важных параметров, определяемых в ходе лабораторных испытаний.

Специалисты предприятия проводят анализ по критически важным показателям качества, таким как заявленная крепость продукта, уровень налива и степень чистоты. Этот контроль является заключительным этапом производственного процесса, и только после его успешного прохождения продукция может быть выпущена на рынок.

Ориентация на потребителя — ​один из основополагающих принципов работы предприятия. Каждый сотрудник понимает важность удовлетворенности клиентов и стремится к производству товаров, отличающихся постоянным, стабильным качеством. Это позволяет создать доверие и долгосрочные отношения с потребителями.

В круглосуточном режиме

Сегодня линии Калужского ликеро-­водочного завода работают без остановки. Круглосуточный режим стал привычным для предприятия. Объем выпускаемой продукции достиг 40 млн бутылок в год. Как считают в руководстве компании, этот объем далеко не предел, потому что спрос на продукцию «Кристалла» растет из года в год.

Для того чтобы не снижать темпов, на КЛВЗ «Кристалл» постоянно рассчитывают варианты расширения производственных цехов и площадок, модернизации оборудования и, конечно, привлечения новых специалистов. Эти задачи успешно решаются.

Завершается монтаж новых производственных линий полного цикла, объявляется дополнительный набор персонала. Заводу требуются специалисты и работники самого широкого спектра: от мастеров участка до упаковщиц.

Примечательно, что набирать персонал здесь стали задолго до пуска новых линий, и это не случайно. Работников необходимо обучить всем тонкостям производства, связанного со спецификой алкогольного производства. Обучение предусмотрено как для готовых специалистов, так и для новичков, впервые пробующих себя на подобном производстве.

В КЛВЗ «Кристалл» очень гибкая система занятости. Можно заключить договор на выход, например лишь в ночные смены или в праздники. Это дает новичку возможность попробовать себя в новой профессии, понять ее нюансы, чтобы в дальнейшем полноценно влиться в дружный коллектив КЛВЗ «Кристалл».

Кстати, на предприятии не только достойная зарплата, которая выше средней по Калужской области, но и полный набор социальных гарантий в соответствии с трудовым законодательством, а также отличные условия труда, доставка и т. д.

С учетом ежегодного развития компании растет и перспектива для карьерного роста ее работников, качественное улучшение их жизни.

Секреты качества

Добиться нужного вкуса и качества напитков «Кристаллу» было непросто. Необходим серьезный подход ко всем стадиям производства, начиная с тщательного подбора сырья. Все купажные ингредиенты проходят лабораторно-технический контроль.

Не менее важно и качество спирта, используемого при приготовлении напитков. Газохроматографический анализ отвечает за выявление и концентрацию нежелательных примесей.

Разработана на «Кристалле» и собственная оригинальная система очистки воды. В итоге вода, которую используют на предприятии, в несколько раз превышает по качеству нормы и требования ГОСТа. Это подтвердила Международная сертификация систем качества ИСО.

Средства укупорки, в свою очередь, тестируются на отсутствие запахов и вкусовую нейтральность, кроме того, они не должны окрашивать жидкость, налитую в емкость. Внимательно относятся на предприятии и к таре, в которую наливают напитки. Мало того, что она проходит тщательный контроль, перед заполнением бутылки омываются напитком с тем же составом, который в дальнейшем будет в них залит.

Под звон курантов

Окидывая взглядом подходящий к концу год, и сотрудники, и руководство КЛВЗ «Кристалл» могут уверенно заявить о том, что предприятие в Обнинске, как мощный локомотив, движется вперед. А всем калужанам в новогоднюю ночь «Кристалл» желает прежде всего здоровья и счастья!