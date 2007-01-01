Медиаперсона года - Екатерина Прик
Наше интервью с врачом стоматологической клиники «New Smile» Екатериной Прик.
- Екатерина, стать врачом - это мечта с детства или так сложились обстоятельства?
- Я родилась в Москве в семье врачей. В 2002 году закончила Московский Государственный Стоматологический Университет по специальности врач-стоматолог. Эта профессия выбрана мной не случайно, мои родители стоматологи, закончили также МГМСУ, так что стать стоматологом было моей мечтой с детства. Сейчас мой старший сын-студент медицинского ВУЗа. Моя семья-это династия врачей.
- Медицина для Вас призвание или профессия?
— Было бы прекрасно, если бы каждый врач приходил в профессию по призванию. Но, к сожалению, это невозможно и намного важнее быть профессионалом. Мне самой трудно дифференцировать призвание и профессионализм внутри себя. Хотелось бы верить, что я смогла в себе сочетать и то, и другое.
— Человек, который Вас вдохновляет, кто он?
— Меня вдохновляет пример моей мамы — она прекрасно сочетает в себе заботливое материнство, удачное замужество и практику врача высокой квалификации.
-Клинике Нью Смайл почти 10 лет, срок немалый, многие калужане слышали о Нью Смайл и уже обращались к вам. Есть ли секрет такой популярности?
-Думаю, что изначально важным было то, что в Нью смайл можно лечиться всей семьей.
Для взрослых много услуг везде, а вот для детей хорошего доктора найти сложнее.
Я рада, что у нас работает прекрасный детский врач Попкова Надежда Евгеньевна-добрый, чуткий, внимательный специалист, она найдет подход практически к любому малышу, владеет передовыми технологиями в лечении детей.
Также особый акцент мы делаем на профилактике стоматологических заболеваний - у нас есть все для качественной и надежной профилактика кариеса и пародонтита.
-А что интересного в планах на 2025 год?
Сейчас мы активно развиваем дентальную имплантацию и эстетическое протезирование.
Талантливый хирург- имплантолог Вишнякова Марина Александровна и опытный стоматолог-ортопед Као Антон Данович рады пригласить вас на прием в Нью Смайл.
Я горжусь, что работаю в команде сильных врачей, опытных специалистов, это важно и ценно для любого человека-быть в кругу единомышленников.
-Впереди Новый год, что можете пожелать калужанам?
-От всего сердца желаю здоровья и мирного неба.
В Нью Смайл всегда рады видеть вас.
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