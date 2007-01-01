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Новость дня Общество

Пропавшего в Калуге 34-летнего мужчину нашли живым

Софья Фирсова
14:51 сегодня
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О местонахождении мужчины не было известно с 17 декабря.

Сегодня волонтеры сообщили, что пропавшего удалось найти. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Что с ним произошло на данный момент неизвестно.

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