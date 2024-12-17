Водителей просят помочь с поиском 34-летнего мужчины

В Калуге продолжаются поиски Семена Журавлева, который пропал 17 декабря.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» обратился к автомобилистам, которые проезжали по маршрутам д. Мстихино - мкр. Анненки - съезд с М3 на Южный обход в сторону Шопино - правый берег г. Калуги с 22:00 17.12.24 до 04:00 18.12.24.

- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра, - говорится в сообщении волонтеров.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112, 88007005452 или инфоргу поиска Ольге 89109185360.