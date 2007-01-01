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Общество

В Калуге ищут 34-летнего мужчину

Софья Фирсова
12:56 сегодня
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Во вторник, 17 декабря, в областном центре пропал Семен Журавлев. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Рост мужчины 176 сантиметров. Он нормального телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза.

Семен был одет в серую куртку с капюшоном, черную кофту, черные брюки и черные зимние кроссовки.

Если вам что-либо известно о пропавшем, позвоните по номерам: 8 800 700 54 52 или 112. Поисковый отряд нуждается в волонтерах. если вы готовы помочь, обратитесь по первому номеру или к инфоргу Ольге (Птаха): 89208730902

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