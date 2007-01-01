35-й завод: наша стратегия — стабильность и развитие

Подводя итоги 2024 года, руководство ООО НПП «35-й Механический завод» отмечает, что год был непростым, но насыщенным и крайне активным.

Главная причина возникающих проблем, которые успешно решаются, это нестабильность нынешнего рынка. И тем не менее предприятие заканчивает 2024-й с ускорением темпов производства в 35%.

Проблемы помогают

Режим работы в условиях весьма непредсказуемого рынка дают возможность четко и ясно увидеть так называемые «узкие места». И не только увидеть, но оперативно найти решение по их ликвидации.

— Это является правильным и закономерным развитием ситуации, а также позволяет продолжить работу над улучшением процессов и оснащенности, — ​отметил генеральный директор предприятия Андрей Катков. — ​Сегодня горизонты заказов расширены до 12 месяцев. Это прежде всего уверенность и стабильность всего процесса производства.

Продукцию 35-го Механического завода покупает прежде всего Газпром, однако на предприятии активно осваивают и другие рынки сбыта, компания получает сертификаты по стандартам иных производителей. Основное направление стратегий компании — ​стабильность и улучшение.

— Сейчас полностью определен пакет заказов на 2025 год, — заявил генеральный директор Андрей Катков. — ​Перспектива очередного роста темпов производства в 2025 году — ​плюс 40%. Да, это амбициозная задача, но я абсолютно уверен, что она по силам действующей команде.

К людям нужен особый подход

Практически нулевая безработица и нехватка специалистов, безусловно, коснулись и 35-го завода, но здесь вовремя нашли способы привлечения необходимых предприятию кадров.

На заводе внедрены процессы адаптации новых сотрудников, успешно работает новое положение об оплате труда, ключевой целью которого стала перспектива изменения дохода сотрудников при росте его профессионализма и личного вклада в процесс.

— Благодаря активному содействию ТПП Калужской области прошло обучение около 10 наставников, внедряется целая система мероприятий для развития корпоративной культуры предприятия и командного духа, — ​отметил Андрей Катков.

Успешности выбранной кадровой стратегии также способствует и участие в спортивных, и не только, событиях города и области.

— Мы в постоянном контакте с ведущими вузами региона и являемся постоянными активными участниками дней открытых дверей и других активностей, — ​добавил генеральный директор 35-го Механического завода.

В дальнейшем на предприятии планируют расширять социальную составляющую в работе с кадровым составом.

Не останавливаться на достигнутом

Руководство 35-го Механического завода прекрасно понимает, что в нынешних условиях единственная возможность успешного производства ​в его постоянном развитии.

В последние годы на предприятии проводится плановое техническое перевооружение, закуплено и установлено оборудование, зачастую не имеющее аналогов в Калужской области.

Территория предприятия позволяет качественно и практично размещать новые станки и оборудование. На 14 гектарах сегодня построено 7 производственных помещений. Просторные цеха общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

Среди нового современного оборудования стоит отметить автоматические комплексы для сварки под слоем флюса, гидравлические листогибочные машины с четырьмя валками, способные обрабатывать листы толщиной от 1 до 150 мм, сверлильно-­фрезерный станок с ЧПУ и кромкофрезерный станок.

Гордятся на заводе и новой дробеструйной и окрасочно-­сушильной камерой, а также окрасочным комплексом Graco для нанесения полиуретановых покрытий.

Пять сборочно-­сварочных цехов оснащены необходимым оборудованием для производства металлоконструкций любой сложности.

Новые участки планируются с учетом принципов бережливого производства и 5 С.

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