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Общество

В Калужской области начнет работу центр «Дом народов»

Идея создания таких центров по всей стране принадлежит Федеральному агентству по делам национальностей.
Игорь Кирдаков
11:25 сегодня
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Об открытии «Дома народов» в среду, 18 декабря, сообщил в соцсетях руководитель Калужского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Сослан Такаев.

«Дом народов» пропишется в Калуге на улице Ленина, 52. Сейчас в помещениях заканчивается капитальный ремонт. В начале следующего года будет закуплено все необходимое оборудование.

- Это позволит увеличить масштаб и значимость проводимых мероприятий, в том числе и для региональных отделений «Ассамблеи народов России», - отметил Сослан Такаев.

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