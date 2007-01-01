В Калужской области начнет работу центр «Дом народов»

Идея создания таких центров по всей стране принадлежит Федеральному агентству по делам национальностей.

Об открытии «Дома народов» в среду, 18 декабря, сообщил в соцсетях руководитель Калужского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Сослан Такаев.

«Дом народов» пропишется в Калуге на улице Ленина, 52. Сейчас в помещениях заканчивается капитальный ремонт. В начале следующего года будет закуплено все необходимое оборудование.

- Это позволит увеличить масштаб и значимость проводимых мероприятий, в том числе и для региональных отделений «Ассамблеи народов России», - отметил Сослан Такаев.