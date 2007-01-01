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Общество

Владислав Шапша заявил о сохранении мер поддержки военным

Губернатор внес в Заксобрание соответствующую инициативу.
Дмитрий Ивьев
07:04 сегодня
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Планируется, что поддержка участников СВО и их семей будет действовать в 2025 году, рассказал глава региона. 

Шапша рассчитывает, что депутаты примут соответствующий законопроект.

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