В Калужской области полицейским увеличат ежемесячные выплаты
Речь идет об участковых, сотрудников ДПС и ППС.
Об этом заявил во вторник, 17 декабря, во время прямой линии с жителями области губернатор Владислав Шапша.
Эта тема возникла после жалобы калужанки об отсутствии в микрорайоне Бушмановка патрульных полицейских.
Сегодня недокомплект сотрудников полиции в ряде регионов страны приближается к 30%. Калужская область не исключение, особенно в звене, которое патрулирует улицы, обеспечивает общественную безопасность.
- Мы поддержим наших полицейских и установим с нового года доплаты и для участковых, которые, конечно же, сегодня крайне перегружены и их не хватает у нас в наших городах и районах, и для сотрудников ППС, и для сотрудников ДПС, - заявил Владислав Шапша.
Глава региона добавил, что до Нового года будут подписано соответствующее распоряжение. Конкретные суммы доплат губернатор не назвал.