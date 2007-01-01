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В Калужской области полицейским увеличат ежемесячные выплаты

С 1 января 2025 года в регионе будут установлены доплаты для сотрудников правоохранительных органов, которые работают «на земле».
Игорь Кирдаков
08:42 сегодня
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Речь идет об участковых, сотрудников ДПС и ППС.

Об этом заявил во вторник, 17 декабря, во время прямой линии с жителями области губернатор Владислав Шапша.

Эта тема возникла после жалобы калужанки об отсутствии в микрорайоне Бушмановка патрульных полицейских.

Сегодня недокомплект сотрудников полиции в ряде регионов страны приближается к 30%. Калужская область не исключение, особенно в звене, которое патрулирует улицы, обеспечивает общественную безопасность.

- Мы поддержим наших полицейских и установим с нового года доплаты и для участковых, которые, конечно же, сегодня крайне перегружены и их не хватает у нас в наших городах и районах, и для сотрудников ППС, и для сотрудников ДПС, - заявил Владислав Шапша.

Глава региона добавил, что до Нового года будут подписано соответствующее распоряжение. Конкретные суммы доплат губернатор не назвал.

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