В Калужской области выплатят по 100 тысяч рублей беременным студенткам

Новые меры по стимулированию рождаемости заработают в регионе с 2025 года, сообщил 18 декабря губернатор Владислав Шапша.

100 тысяч заплатят студенткам очной формы обучения при постановке на учет по беременности.

Кроме того, семьям у которых родится третий или последующий ребенок, будут выплачивать 300 тысяч рублей единовременно.

- Обе выплаты будут назначаться без учета доходов семьи, - заявил губернатор.

Также в женских консультациях появятся службы, которые будут помогать семьям готовиться к рождению ребенка.

А в учреждениях соцобслуживания откроются пункты проката. Там родители, которые находятся в трудной жизненной ситуации, смогут брать напрокат коляски, кроватки, пеленальные столики и другие предметы первой необходимости.