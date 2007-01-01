Не выносите на торги лекарства, которые никогда не будут вам поставлены: Губернатор возмутился работой медицинских организаций Калужской области

Во время прямой линии во вторник, 17 декабря, главе региона задали вопрос о доступности льготных лекарств.

Есть лекарства, которые уже не поставляются на территорию Российской Федерации. Но их упрямо некоторые врачи продолжают выписывать.

- А наши медицинские организации пытаются их отторговывать, объяснил ситуацию Владислав Шапша. - Выносят на торги. Торги не состоялись. Почему не состоялись? Потому что у них нет этих лекарств. Второй раз. Третий раз. Мы их спрашиваем: Слушайте, а зачем вы выносите на торги то, что никогда не будет вам поставлено?

Владислав Шапша отметил, что есть аналоги лекарств, которые перестали поставлять в РФ.

- Но это не единственный вопрос, понятно, что есть лекарства дорогостоящие, которые не так просто и не так быстро закупить, есть, конечно, и абсолютно расхлябанность просто, с которой мы боремся, - продолжил отвечать по теме губернатор. - Несвоевременная закупка, несвоевременные прогнозирования. Приходится применять разные способы для того, чтобы стимулировать чиновников, связанных с этой работой, тому, чтобы своевременно быстро все делать. Но в конечном итоге я хочу сказать, что количество жалоб существенно меньше, чем это было в прошлом году и чем это было даже 2−3 недели назад.

Кстати, здесь важен и общий рост льготников. Если в 2020 году их в регионе насчитывалось около 48 тысяч, то в 2024 – уже более 87 тысяч.

- Если мы раньше на льготные лекарства выделяли 1,8 миллиарда рублей, то сегодня это 3,75 миллиарда рублей, - пояснил Владислав Шапша. - Мы даем возможность людям получать эти льготные лекарства. Сейчас мне Минздрав докладывает, что они сделали закупку на 9 месяцев вперед, то есть мы гарантированы от негативного развития событий на достаточно долгий период времени.