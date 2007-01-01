Долгожданная поликлиника на Правобережье Калуги откроется в первом квартале 2025 года

О сроках строительства лечебного учреждения спросили калужане во вторник, 17 декабря на прямой линии губернатора.

Последний срок сдачи был обозначен сентябрем нынешнего года, однако, до сих пор поликлиника не готова.

- Поликлиника на финише, я рассчитываю на то, что до конца первого квартала следующего года мы ее в окончательном виде увидим, заявил Владислав Шапша. - Хорошая будет поликлиника на 600 посещений в смену. И детское и взрослое отделения с современным оборудованием.

Сейчас региональный минздрав очень плотно занимается подбором кадров для этой поликлиники.