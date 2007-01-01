Школу в Лопатино Тарусского района обещают сдать в первом квартале 2025 года

«Хотели под Новый год сдать, но не успели» - заявил во вторник, 17 декабря губернатор Калужской области во время прямой линии с жителями региона.

Строить школу в селе начали несколько лет назад, однако подрядчик сорвал все сроки сдачи. Местные жители спросили главу региона, когда, наконец, построят учебное заведение в селе Лопатино.

- Это история не совсем удачная, отметил Владислав Шапша. - Тендер выиграла компания, которая не смогла довести строительство до конца. Мы вынуждены были расторгнуть с ней договор в апреле этого года, я настоял на этом. Сроки сдачи этого объекта были многократно нарушены. И никаких перспектив не было видно в его реализации.

Сейчас там работает другая компания, которая уже неоднократно хорошо зарекомендовала себя на различных стройках объектов в Калужской области. Надо было быстро перестроится, понять все, что было ранее сделано на объекте.

Сегодня объем работ выполнен там на 85%. Хотели под Новый год сдать, но не успели. В первом квартале нового года, надеюсь сдадим, но уж точно с 1 сентября детишки пойдут в новую Лопатинскую школу.