В Детчино осматривать автобусную площадку отправили чиновников из регионального минтранса

Губернатору во время прямого эфира во вторник, 17 декабря, обратились жители поселка Детчино Калужской области.

Люди пожаловались на то, что уже три года в поселке не могут привести в порядок площадку автобусной остановки.

- Тут можно только руками развести, господа из минтранса, - сказал Владислав Шапша. - Я требую, чтобы вы с этим вопросом разобрались, не по чиновничьи, а сами приехали туда на место, посмотрели, что и как там организовано, и приняли все необходимые решения.

Автора вопроса я прошу: проконтролируйте, и я жду от вас обратную связь, чтобы сделать свои выводы о качестве работы нашего министерства.