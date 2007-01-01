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В Детчино осматривать автобусную площадку отправили чиновников из регионального минтранса

Губернатору во время прямого эфира во вторник, 17 декабря, обратились жители поселка Детчино Калужской области.
Игорь Кирдаков
19:34 сегодня
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Люди пожаловались на то, что уже три года в поселке не могут привести в порядок площадку автобусной остановки.

- Тут можно только руками развести, господа из минтранса, - сказал Владислав Шапша. - Я требую, чтобы вы с этим вопросом разобрались, не по чиновничьи, а сами приехали туда на место, посмотрели, что и как там организовано, и приняли все необходимые решения.

Автора вопроса я прошу: проконтролируйте, и я жду от вас обратную связь, чтобы сделать свои выводы о качестве работы нашего министерства.

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