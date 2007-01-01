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Александр Шляпников станет заместителем губернатора Калужской области

Владислав Шапша во вторник, 17 декабря во время прямого эфира объяснил круг задач, которые будет выполнять новый заместитель.
Игорь Кирдаков
19:17 сегодня
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Александр Шляпников закончил федеральную программу «Время героев». Сейчас он заканчивает службу в вооруженных силах РФ.

- Он будет трудоустроен в качестве заместителя губернатора, - сказал Владислав Шапша. -  Его обязанности будут широкие. Они будут связаны с решением задач СВО, реабилитации, помощью тем, кто возвращаются из СВО.

Как пояснил глава региона, до нового года в области вырабатываются требования к участникам спецоперации для того, чтобы они смогли продолжить работу в государственных и муниципальных структурах региона.

- Все подробности мы расскажем сразу после начала нового года, уточнил Владислав Шапша. - И для всех ребят мы предоставим возможность с начала следующего года работать, расскажем куда обращаться и какие шаги пройти. Очень нужная программа. И она включает не только отбор, но и подготовку.

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