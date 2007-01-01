Александр Шляпников станет заместителем губернатора Калужской области

Владислав Шапша во вторник, 17 декабря во время прямого эфира объяснил круг задач, которые будет выполнять новый заместитель.

Александр Шляпников закончил федеральную программу «Время героев». Сейчас он заканчивает службу в вооруженных силах РФ.

- Он будет трудоустроен в качестве заместителя губернатора, - сказал Владислав Шапша. - Его обязанности будут широкие. Они будут связаны с решением задач СВО, реабилитации, помощью тем, кто возвращаются из СВО.

Как пояснил глава региона, до нового года в области вырабатываются требования к участникам спецоперации для того, чтобы они смогли продолжить работу в государственных и муниципальных структурах региона.

- Все подробности мы расскажем сразу после начала нового года, уточнил Владислав Шапша. - И для всех ребят мы предоставим возможность с начала следующего года работать, расскажем куда обращаться и какие шаги пройти. Очень нужная программа. И она включает не только отбор, но и подготовку.