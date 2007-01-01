Жители Калужской области продолжают заключать социальные контракты

В Износковском районе Калужской области с начала года заключили 37 социальных контрактов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Из них 8 направлены на поиск работы, 20 – на поддержку индивидуального предпринимательства, 4 – на развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и 5 – на другие цели (ТЖС).

К началу декабря исполнение контрактов составило 92%. Социальные контракты помогают жителям района трудоустроиться, открыть свой бизнес, стать самозанятыми или развивать личное подсобное хозяйство, тем самым повышая свой уровень дохода.

Программа пользуется спросом среди малообеспеченных семей. Подать заявку на социальный контракт можно через портал государственных услуг