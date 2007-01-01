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Общество

Калужане отправили гуманитарную помощь в Первомайск

В госпиталь повезли медицинские приборы и перевязочные материалы, сообщил 17 декабря губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
14:11 сегодня
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Также собран гуманитарный груз для калужских солдат.

По словам губернатора, это техника, оборудование и стройматериалы.

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