«Медиаперсона года – 2024» в Калуге: публикуем список победителей

Церемония награждения впервые состоялась 16 декабря.

Это проект нашего медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга».

Отмечены люди, которые в течение 2024 года внесли особый вклад в жизнь Калуги и Калужской области.

Сегодня публикуем полный список победителей.

Екатерина Соколова-Новикова - «Цветочная фея»,

Дарья Мекрюкова - «Путешественница со стажем»,

Максим Шевелев - «Хранитель традиций»,

Ольга Карпунина - «Повелительница красоты»,

Елена Жукова - «Финансовая стабильность»,

Екатерина Хованских - «Атмосфера тепла и уюта»,

Юрий Сапрыгин - «Медицина высоких технологий»,

Евгений Евтеев - «Всех байкеров кумир»,

Вячеслав Агеев - «Верность профессии»,

Ольга Швырёва - «Двигатель торговли»,

Александр Попов - «Швейных дел мастер»,

Сергей Козлов - «Строитель мечты»,

Светлана Тальянова - «Калужская легенда индустрии красоты»,

Татьяна Коровенкова - «Не женское дело»,

Ирина Мельникова - «Культурный код»,

Елена Глобина - «Королева бизнеса»,

Екатерина Прик - «Мастер красивых улыбок»,

Анна Чернова - «Наш спаситель»,

Светлана Гончарова - «Золотой голос»,

Алексей Алешко - «Море детских улыбок»,

Вероника Матюшина - «Вероника, большое сердце»,

Марина Амелина - «На передовой»,

Ольга Кузьмина - «Идеальный наставник»,

Ирина Константинова - «Краеведение как стиль жизни».

Подробный репортаж с церемонии читайте чуть позже на нашем сайте.

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