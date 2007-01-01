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«Медиаперсона года – 2024» в Калуге: публикуем список победителей

Церемония награждения впервые состоялась 16 декабря.
Дмитрий Ивьев
14:22 сегодня
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Отмечены люди, которые в течение 2024 года внесли особый вклад в жизнь Калуги и Калужской области.

Сегодня публикуем полный список победителей.

  • Екатерина Соколова-Новикова - «Цветочная фея»,
  • Дарья Мекрюкова - «Путешественница со стажем»,
  • Максим Шевелев - «Хранитель традиций»,
  • Ольга Карпунина - «Повелительница красоты»,
  • Елена Жукова - «Финансовая стабильность»,
  • Екатерина Хованских - «Атмосфера тепла и уюта»,
  • Юрий Сапрыгин - «Медицина высоких технологий»,
  • Евгений Евтеев - «Всех байкеров кумир»,
  • Вячеслав Агеев - «Верность профессии»,
  • Ольга Швырёва - «Двигатель торговли»,
  • Александр Попов - «Швейных дел мастер»,
  • Сергей Козлов - «Строитель мечты»,
  • Светлана Тальянова - «Калужская легенда индустрии красоты»,
  • Татьяна Коровенкова - «Не женское дело»,
  • Ирина Мельникова - «Культурный код»,
  • Елена Глобина - «Королева бизнеса»,
  • Екатерина Прик - «Мастер красивых улыбок»,
  • Анна Чернова - «Наш спаситель»,
  • Светлана Гончарова - «Золотой голос»,
  • Алексей Алешко - «Море детских улыбок»,
  • Вероника Матюшина - «Вероника, большое сердце»,
  • Марина Амелина - «На передовой»,
  • Ольга Кузьмина - «Идеальный наставник»,
  • Ирина Константинова - «Краеведение как стиль жизни».

Подробный репортаж с церемонии читайте чуть позже на нашем сайте.

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