«Медиаперсона года – 2024» в Калуге: публикуем список победителей
Церемония награждения впервые состоялась 16 декабря.
Это проект нашего медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга».
Отмечены люди, которые в течение 2024 года внесли особый вклад в жизнь Калуги и Калужской области.
Сегодня публикуем полный список победителей.
- Екатерина Соколова-Новикова - «Цветочная фея»,
- Дарья Мекрюкова - «Путешественница со стажем»,
- Максим Шевелев - «Хранитель традиций»,
- Ольга Карпунина - «Повелительница красоты»,
- Елена Жукова - «Финансовая стабильность»,
- Екатерина Хованских - «Атмосфера тепла и уюта»,
- Юрий Сапрыгин - «Медицина высоких технологий»,
- Евгений Евтеев - «Всех байкеров кумир»,
- Вячеслав Агеев - «Верность профессии»,
- Ольга Швырёва - «Двигатель торговли»,
- Александр Попов - «Швейных дел мастер»,
- Сергей Козлов - «Строитель мечты»,
- Светлана Тальянова - «Калужская легенда индустрии красоты»,
- Татьяна Коровенкова - «Не женское дело»,
- Ирина Мельникова - «Культурный код»,
- Елена Глобина - «Королева бизнеса»,
- Екатерина Прик - «Мастер красивых улыбок»,
- Анна Чернова - «Наш спаситель»,
- Светлана Гончарова - «Золотой голос»,
- Алексей Алешко - «Море детских улыбок»,
- Вероника Матюшина - «Вероника, большое сердце»,
- Марина Амелина - «На передовой»,
- Ольга Кузьмина - «Идеальный наставник»,
- Ирина Константинова - «Краеведение как стиль жизни».
Подробный репортаж с церемонии читайте чуть позже на нашем сайте.