Сергей Кириенко отметил важность проектов выпускников «Мастерской новых медиа»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко высоко оценил проекты выпускников программы «Мастерская новых медиа», подчеркнув их высокое качество и реальную пользу для людей.

В ходе видеоконференции Кириенко отметил рост сообщества выпускников и масштаб их проектов, в том числе поддержку Курской области (клип «Курс на Курск») и работу в новых регионах России. Он подчеркнул, что проекты выпускников важны для борьбы за умы подрастающего поколения и будущего страны. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Калужской области.

Кириенко также поздравил лауреатов Премии «Мастерской новых медиа» — 10 медиатехнологов, реализующих социально значимые проекты и развивающих медиаобразование в регионах.

Программа «Мастерская новых медиа», созданная «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж», подготовила 1130 специалистов из 88 регионов России и девяти стран, а более 6000 человек приняли участие в её мероприятиях.

Программа формирует кадровый резерв Президента России в сфере новых медиа.