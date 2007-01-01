Калужане оказались в ТОП-3 самых активных посетителей катков Москвы

Калужан чаще других приезжих можно встретить на открытых катков Москвы. Об этом рассказали аналитики платформы «МТС Геоэффект», изучив обезличенные геоданные посетителей 15 катков за прошлый зимний сезон. Помимо самих москвичей завсегдатаями столичных ледовых площадок стали гости из Краснодарского края и Владимирской области.

Ежемесячно катки собирали до 500 тыс. посещений, среди них самыми посещаемыми стали «ГУМ-каток» на Красной площади, каток «Полет во времени» на ВДНХ и каток в Парке Горького. По итогам 2023 г. самыми посещаемыми открытыми катками в Москве стали «ГУМ-каток» на Красной площади, «Полет во времени» на ВДНХ, каток в Парке Горького, каток в Таганском парке и каток «Красная Пресня». Согласно данным платформы, в топ-5 наименее загруженных площадок вошли: каток «Полярный» в парке Фили, «Льдинка» в ландшафтном парке Митино, каток в Гончаровском парке, «Метелица» в Бабушкинском парке и каток «Гигант» в парке Сокольники.

Около 90% посетителей катков из Москвы и Московской области, однако, ледовые площадки привлекали и жителей регионов. В тройке лидеров гостей столицы - жители Краснодарского края (3,8 тыс.), Калужской области (1,9 тыс.), и Владимирской области (1,7 тыс.).

Анализ демографических характеристик посетителей показал, что их предпочтение в выборе локации зависит от возраста. Самыми молодежными стали катки в саду имени Баумана и «Усадебный» в Воронцовском парке, где средний возраст гостей составил 18–25 лет. В то же время взрослую аудиторию интересовали катки в парке Артема Боровика, «Серебряный лед» в Измайловском парке и каток Северного Речного вокзала, где средний возраст посетителей — 45–54 года.

«Получив обезличенные геоданные МТС для оценки, владелец катка и организаторы мероприятий могут не только определять количество уникальных посетителей, их социально-демографический профиль и регион проживания, но и более создать более детальный потрет целевой аудитории. Например, зная, что много любителей ледовых катаний приезжает из Калуги, можно анонсировать событийный календарь в калужских медиа, пользоваться другими маркетинговыми инструментами, а туристическим агентствам организовывать тематические зимние туры в столицу. Эту аналитику можно применять в торговле, туризме, планировании массовых мероприятий и проектировании городского хозяйства, ориентируя их под запросы целевой аудитории», - рассказала директор компании в Калужской области Александра Хахинова.