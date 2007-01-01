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Общество

В Калужской области снизилось количество лицензий на продажу алкоголя

Статистику за 2024 год опубликовал 17 декабря министр конкурентной политики региона Николай Владимиров.
Дмитрий Ивьев
10:42 сегодня
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В 2024 году таких лицензий, в том числе переоформленных и продленных, выдано 362 — на 51 меньше, чем в прошлом году.

Также в регионе сократилось количество объектов, имеющих право на торговлю алкогольной продукцией, в том числе и точек общепита. В 2024 году такое право имели 1705 розничных точек, что на 37 точек меньше, чем в 2023 году. 

Ранее министерство здравоохранения региона отмечало, что за последние пять лет в регионе на 13,75% сократилось количество больных алкоголизмом. А число впервые выявленных алкоголиков сократилось почти вдвое. 

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