В Калуге подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

За 2024 год региональный центр компетенций (РЦК) достиг значительных результатов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Девять предприятий заключили соглашения с РЦК, в рамках которых 18 сотрудников прошли обучение и стали инструкторами по бережливому производству. Всего же бережливым технологиям обучено 149 человек на 13 «Фабриках процессов», где полученные знания сразу применялись на практике.

С 2018 года, когда Калужская область присоединилась к нацпроекту, эксперты РЦК добились впечатляющих результатов: повышение производственных показателей на 84%, сокращение времени производственных процессов на 44%, обучение 1052 сотрудников и подготовка 97 инструкторов.

В проекте приняла участие 101 компания, а общий экономический эффект составил 1 372 млн рублей.

- Мы благодарим участников за стремление к совершенствованию производства и повышению эффективности, – отметил руководитель РЦК Иван Широков. – В этом году РЦК успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций, подтвердив высокий уровень работы. Завершив девять проектов, мы готовы к сотрудничеству с новыми предприятиями».

РЦК, базирующийся в Агентстве развития бизнеса, является оператором национального проекта «Производительность труда» в Калужской области.