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Общество

В Калужской области загрузили в шахту межконтинентальную ракету «Ярс»

Это произошло 16 декабря в Козельском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10:41 сегодня
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А утром во вторник глава региона поздравил ракетные войска стратегического назначения России с 65-летием.

- Гордимся, что щит и меч России, как нередко называют Ракетные войска стратегического назначения, связан и с нашей областью, - прокомментировал Шапша. - Надежно и ответственно несут боевое дежурство военнослужащие Козельской ракетной дивизии. Спасибо нашим ракетчикам за профессионализм, помощь в патриотическом воспитании молодежи.

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