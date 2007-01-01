В Калужской области загрузили в шахту межконтинентальную ракету «Ярс»

Это произошло 16 декабря в Козельском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

А утром во вторник глава региона поздравил ракетные войска стратегического назначения России с 65-летием.

- Гордимся, что щит и меч России, как нередко называют Ракетные войска стратегического назначения, связан и с нашей областью, - прокомментировал Шапша. - Надежно и ответственно несут боевое дежурство военнослужащие Козельской ракетной дивизии. Спасибо нашим ракетчикам за профессионализм, помощь в патриотическом воспитании молодежи.