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Общество

В Калужской области ищут пса по кличке Амир

Софья Фирсова
19:34 сегодня
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В субботу, 14 декабря, на лыжероллерной трассе( за спортивным комплексом «Олимп») сорвался с поводка пес по кличке Амир. Пес породы курцхаар. У него рыже-коричневая морда, тело белое в крапинку.

На Амире был зеленый комбинезон с камуфляжными вкраплениями. Также на нем осталась шлейка с адресником.

Если вы видели собаку или можете помочь в поисках, позвоните по этим номерам:

Катя: 89190352910

Антон: 89586503578

Нашедшему вознаграждение!

Хозяева прочесывают лес, но их силы на исходе. Собака живет на улице Усачева,17. Он может прийти к дому.

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