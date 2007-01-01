В Калужской области ищут пса по кличке Амир
В субботу, 14 декабря, на лыжероллерной трассе( за спортивным комплексом «Олимп») сорвался с поводка пес по кличке Амир. Пес породы курцхаар. У него рыже-коричневая морда, тело белое в крапинку.
На Амире был зеленый комбинезон с камуфляжными вкраплениями. Также на нем осталась шлейка с адресником.
Если вы видели собаку или можете помочь в поисках, позвоните по этим номерам:
Катя: 89190352910
Антон: 89586503578
Нашедшему вознаграждение!
Хозяева прочесывают лес, но их силы на исходе. Собака живет на улице Усачева,17. Он может прийти к дому.