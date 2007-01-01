Церемония «Медиаперсона года – 2024» стартовала в Калуге

Победителей чествуют 16 декабря.

Это проект, который впервые организовал медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

Весь год мы рассказывали о людях, которые внесли особый вклад в жизнь Калуги и всего региона.

Среди них бизнесмены, общественные деятели, актеры, врачи, ученые, музыканты.

Многие из них прославились не только в Калужской области, но и по всей России.

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» решил отметить этих людей.

Список победителей мы опубликуем позже на нашем сайте.