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Новость дня Общество

Церемония «Медиаперсона года – 2024» стартовала в Калуге

Победителей чествуют 16 декабря.
Дмитрий Ивьев
14:30 сегодня
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Это проект, который впервые организовал медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

Весь год мы рассказывали о людях, которые внесли особый вклад в жизнь Калуги и всего региона.

Среди них бизнесмены, общественные деятели, актеры, врачи, ученые, музыканты.

Многие из них прославились не только в Калужской области, но и по всей России.

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» решил отметить этих людей.

Список победителей мы опубликуем позже на нашем сайте.

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